Çocukluk ne zaman saat kaçta? Çocukluk yeni bölüm fragmanı izle? Çocukluk'ta ne oldu?

İlk sezonuyla televizyon ekranlarına gelen Çocukluk dizisi, yayın hayatına başlamadan önce değişen ismi ile gündem olmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok beğenilen dizinin yeni bölümünün ne zaman geleceği merak ediliyor.

Çocukluk dizisi son zamanlarda en çok dikkat çeken işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çocukluk dizisi hangi gün? Çocukluk dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Çocukluk dizisi hangi kanalda? Çocukluk konusu, oyuncuları... Çocukluk son bölüm full izle, Çocukluk son fragmanı, Çocukluk canlı izleme linki... Çocukluk yeni bölüm ne zaman?

ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ayşegül'le Mahir henüz yaşadıkları anın etkisini üzerlerinden atamadan Mavi'nin ateşlendiği haberiyle yuvaya koşarlar. Kabakulak geçiren küçük kız ateşin etkisiyle babasının onu bırakmamasını sayıklar. Kızın haline dayanamayan Mahir, onu bırakamaz ve hastalığın diğer çocuklara da bulaşmaması için Mavi'ye, Ayşegül'ün evinde bakmaya başlar. Ayşegül, Mahir ve Mavi, hiç beklemedikleri şekilde küçük sevgi dolu bir aile haline gelirlerken Gülay da kocasından gizli, oğlu olduğu söylenen çocukla bir yolculuğa çıkar. Masum başlayan bu yolculuk, oğlanın beraberinde getirdiği büyük gizem yüzünden başta Gülay ve Mahir olmak üzere, Ayşegül ve Mavi'nin de hayatını alt üst edecektir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Çocukluk dizisi yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox TV'de ekranlarındaizleyici karşısına çıkıyor.

ÇOCUKLUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çocukluk dizisi, Fox TV'de her cuma 20.00'da yayınlanmaktadır.