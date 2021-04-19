Çocukluk hayalini gerçekleştiren sokak ressamı, ilçenin duvarlarını renklendiriyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu sanatı sokak ressamlığıyla sürdüren 33 yaşındaki Tahir Karakaya, yapıları fırça darbeleriyle güzelleştiriyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu sanatı sokak ressamlığıyla sürdüren 33 yaşındaki Tahir Karakaya, yapıları fırça darbeleriyle güzelleştiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Karakaya, 2010'da başladığı devlet memurluğundan geçen yıl ayrıldı. Ailesinin desteğiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hobisini mesleğe dönüştürmeye karar veren Karakaya, bazı belediye ve işletmelerle anlaşarak binaların iç ve dış duvarlarına, altgeçit gibi yapılara yağlı boyayla manzara, meyve ve hayvan resimleri çiziyor.

Tahir Karakaya, AA muhabirine, çocukluğunda resim eğitimi almak istediğini, ortaokul öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine güzel sanatlar lisesi resim bölümünün yetenek sınavına katıldığını söyledi.

Liseyi dereceye kazandığını hatta üniformasını bile temin ettiklerini anlatan Karakaya, "O zamanlar okul yönetimi tarafından öğrencilerden kayıt ücreti talep edilirdi. Maddi imkansızlıklar sebebiyle kayıt ücretini zamanında ödeyemedik." dedi.

Bu sebeple güzel sanatlar lisesinde okuyamadığını belirten Karakaya, yaşadığı bu olumsuzluk nedeniyle resme küstüğünü, 12 yaşından itibaren 14 yıl resim çizmediğini dile getirdi.

Devlet memurluğu yaptığı 10 yılda birçok yerde çalıştığını aktaran Karakaya, "2014'te Ürgüp'te çalışırken Kapadokya esnafının turistlere satış yapmak için küçük kartpostallara resim yaptığını gördüm. Ben de onlara katıldım. Orada tekrar bir hevesim geldi, çizimlere başladım. 2019 yılında Ankara'da ilk kişisel yağlı boya sergimi açtım. Vatandaşlarımızdan çok ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Figür olarak çok geniş bir yelpazede çizimler yaptığına değinen Karakaya, son görev yeri Yenipazar'da memuriyetten ayrıldıktan sonra hobisi için daha fazla vakit ayırmaya başladığı bilgisini verdi.

Yenipazar ilçesi ve Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi belediye başkanlarının destekleriyle başladığı sokak ressamlığında kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Karakaya, "Küçük yaşlarda bir şeyleri başarmak için kendimde cesaret bulamadım ama şimdi imkanım var, yapabiliyorum. Vatandaşlarımız izliyorlar, fotoğraf çekilenler, sırf beni izlemek için gelenler oluyor, mutlu oluyorum." diye konuştu.

Karakaya, Ankara'dan bazı belediye yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğünü, sanatını burada devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Trabzonlu işletmecinin duvarına Sümela Manastırı ve Uzungöl'ü resmetti

Vezirhan beldesinde işletmesi bulunan Yüksel Tuna ise Karakaya'ya iş yerinin duvarına Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Trabzon Saat Kulesi, Uzungöl gibi memleketindeki sembol yapıların resimlerini çizdirdiğini belirtti.

Tuna, şunları kaydetti:

"Bu resimleri çizen arkadaş akşamları yemeğe geliyordu. Biz de burada restorasyon yaptık. Akşamları muhabbet ederken 'Duvara resim çizsek nasıl olur?' diye konuşuyorduk. Arkadaşımız da kabul etti, kendisine teşekkür ederiz. Çok da güzel çizdi. Çok ilgi görüyor. O bunları çizerken seyretmesi başka bir zevk oluyor. Onu seyrederken ben yoruluyorum. Bu işin erbabı diyebilirim. Görenler hayran kaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever