Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi

Sosyal medyada her perşembe günü yapılan TBT akımına uyan Cem Yılmaz, 1975 yılına ait bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'ın çocukluğu ise oğlu Kemal'e benzetildi.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi
04.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:31

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada her perşembe günü yapılan TBT akımına uydu. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yılmaz, kısa sürede gündem oldu.

"KEMAL, BABASINA ÇEKMİŞ"

Komedyen, 1975 yılında çekilmiş olan çocukluk fotoğrafını "1975'te her şey çok güzeldi. Ben mesela" notuyla paylaştı. Yılmaz'ın fotoğrafı 148 bin beğeniye ulaşırken ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Ceylan Ertem "Kemal babasına çekmiş demek" derken Demet Evgar da kalp emojisi koydu.

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:31:21. #1.15#
title