Çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?
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Çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Çocuklarınıza oyuncak alırken birtakım kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü çocuğunuzun fiziki ve psikolojik gelişimi için doğru oyuncak seçimi çok önemlidir. Peki, çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?
28.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:59

Çocuklarınıza oyuncak seçerken, çocuğun yaşı, ilgileri becerisi ve içinde bulunduğu gelişimsel dönem gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. İşte, çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL DÖNEMİNE UYGUN MU?

Seçilen oyuncağın öncelikle çocuğun gelişimsel dönemine uygun olup olmadığı bilinmelidir. Eğer oyuncak çocuğun ilgi ve becerileri altında bir oyuncaksa, çocuk oyuncağa ilgi duymayabilir. Eğer oyuncak çocuğun ilgi ve becerilerinin çok üstünde bir oyuncaksa çocukta başarısızlık hissi oluşabilir. Çocuğun bedenine uygun, kas gücü ile orantılı oyuncak seçilmelidir.

OYUNCAK İŞLEVSEL Mİ?

Oyuncak çocuğun gelişimi için işlevsel özellikte olmalıdır. Hayal gücünü kısıtlayıcı olmamalıdır. Örneğin kamyon alınacaksa boş kasalı kamyon alınmalıdır. Boş kasalı kamyon yerine çikolata kamyonu almak çocuğun oyun dünyasını kısıtlanacaktır. Boş kasa ise çocuğun ilgisine göre değişik şekillerde kullanılabilir.

Çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

SOSYALLEŞTİREN OYUNCAKLAR

Çocuğa oyuncak alırken tek başına oynayacağı oyuncaklar değil grup halinde oynayabileceği oyuncakları alın. Bu seçim, onun sosyalleşmesini sağlayacaktır.

SAĞLIKLI MI?

Seçtiğiniz oyuncağın üretim standartlarına ve çocuğunuzun sağlığına uygun olup olmadığını kontrol edin.

KIZ OYUNCAĞI MI ERKEK OYUNCAĞI MI?

Oyuncak alırken cinsiyet ayrımı yapmayın. Oyuncağın çocuğun gelişimine katkı verip vermemesini kriter olarak alın. Kız çocuğun erkek oyuncağıyla, erkek çocuğun kız oyuncağıyla oynamasına izin verin. Bunun çocuğa bir zararı olmadığı gibi ilgiyle oynadığı oyuncak onun gelişimine katkı sağlayacaktır.

Çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

HANGİ DÖNEMDE HANGİ OYUNCAK ALINIR?

0-6 ay: Hafifi ışıklar saçan, yumuşak müzikli oyuncaklar alabilirsiniz. 4. aydan sonradişlerini çıkarması için yumuşak oyuncaklar, çıngırak ve banyo oyuncakları alabilirsiniz.

6-12 ay: Değişik renklerde oyuncaklar alabilirsiniz. Müzikli kitaplar, ahşap oyuncaklar, emekleme oyuncakları gibi oyuncaklar bu dönem için uygundur.

1-2 yaş: Renkli boya kalemleri, ritimsel müzik aletleri,parmak kuklalar, oyuncak araba, bebek ve basit hikaye kitapları bu dönem için uygundur.

2 yıldan sonra: Büyük oyuncak, taşıyıcı oyuncaklar, çekiç çivi oyuncakları, 4-5 parça puzzle, mutfak eşyası oyuncakları, marangoz oyuncakları ve basit zeka oyunları bu dönem için uygundur.

36 aydan sonra: Parmak boyası, bisiklet, ev eşyası benzeri oyuncaklar, eşleştirme oyunları, büyük boy legolar, balık olta oyunları ve bol resimli hikaye kitapları alınabilir.

48 aydan sonra: Detaylı eşleştirme oyunları, orta boy legolar, basit sayı kavramları oyuncakları, 6-8 parça puzzle, küçük bahçe oyuncakları alabilirsiniz.

60 aydan sonra: Meslek grubu oyuncakları, takılıp sökülen oyuncaklar, zeka oyunları,büyüteç, mıknatıs ve ailecek oynanan oyuncaklar alınabilir.

6 yaş ve üzeri: Evcilik oyuncakları, boyama malzemeleri, kitaplar kesme yapıştırma oyuncakları ve montaj oyunları bu dönem ve üzeri için alınabilecek oyuncak türleridir.

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