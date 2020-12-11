Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor
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Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor

11.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:21

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Evlat nöbetinin 467'nci gününde bir aile daha eyleme katıldı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırılan Tuncer Cengiz'in annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, HDP il binası önüne gelerek burada bulunan çadırda evlat nöbetine katıldı.

"AĞABEYİMİ ABLAMIN DÜĞÜNÜNDEN SONRASI KAÇIRDILAR"

Teröristler tarafından 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan Tuncer Cengiz'in ağabeyi Adem Cengiz, "Ağabeyim 18 yaşındayken ablamın düğünü için Patnos'a gelmişti. Daha sonra kayboldu, aradık bulamadık. Ağabeyim için kayıp ilanı verdik. Bugüne kadar herhangi bir haber alamadık. Yeni öğrendik dağa götürüldüğünü ve biz de buraya geldik. HDP'den ağabeyimi istiyoruz. 5 yıl oldu annem ve babam bu acıyı çekiyorlar. Yeter artık kaçıp gelsin teslim olmasını istiyoruz" dedi.

Anne Zinnet Cengiz ve oğlu Adem Cengiz, ellerinde tuttukları Tuncer Cengiz'in fotoğrafı ile evlat nöbetine katıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor
Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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