'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR
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'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRARUzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut, Kurban Bayramı'nda çocukların önünde kurban kesilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

31.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:43

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR

Uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut, Kurban Bayramı'nda çocukların önünde kurban kesilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Akbulut, 11 yaş öncesi çocukların bu durum karşısında canlıya zarar verme durumunu normalleştireceğini ve ciddi travmalara sebep olacağını söyledi.

Her yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan ve tepkilere neden olan çocuklara kurban kesiminin izletilmesi konusunda, uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut uyarılarda bulundu. Akbulut, kurban kesiminin çocuklara izletilmemesi gerektiğini, izleyen çocuklarda ise ciddi travmalara neden olabileceğini söyledi. Özellikle okul öncesi dönem grubundaki çocukların kurban kesimlerinden uzak tutulması gerektiğini söyleyen Akbulut, Çocukların dini kavramları 11 yaşından öncesinde çok anlamlandırması güç. Bundan dolayı özellikle 11 yaş öncesindeki çocukların kurban kesilirken orada bulunmaları onlar için çok sakıncalı olacaktır. Bu durum travmatik bir etki yaratabilir. Bundan dolayı ailelerin 11-12 yaş öncesi çocuklarına, ısrarcı olsalar bile kesinlikle kurban kesilirken izletmemeleri gerekiyor dedi.

'ÇOCUKLARDA KORKUYU ARTIRIR'

Çocukların bu duruma alışacaklarını düşünmenin yanlış olacağını belirten Akbulut, İzleyen çocuklarda kaybetmeye yönelik kaygılar çok fazla olacaktır. Ölüm konusundaki anlamlandırmaları biraz daha farklı olacaktır. Bu durum, aile bireylerini kaybetme veya yalnız kalma durumlarını da pekiştirebilir. Aynı zamanda kurban gibi çok canlı bir varlığın kesilmesi, kanların akması gibi görüntüler çocuklarda ilk etapta karanlık korkularını, kabusları pekiştirebilir. Bu nedenle çocuklara izletilmemesi, dini olarak izlemelerinin olumlu olacağının ve alışacaklarının düşünülmesi çok büyük bir yanlış olacaktır diye konuştu.

'CANLIYA ZARAR VERME DURUMU NORMALLEŞİR'

Bu duruma şahit olan çocukların yıkıcı eylemlerde bulunma olasılığının artacağını söyleyen Akbulut, Bu yaş grubundaki çocuklar çok fazla anlamlandıramaz. Bu durumda çocuk olaya bir canlının katledilmesi olarak bakabilir. Bununla birlikte çocuğun canlıya zarar verme durumunu normalleştirecek ve şiddete meyilini artıracaktır. Travmatik olarak etkilenmesinin yanında, dışa karşı daha yıkıcı eylemlerde bulunma olasılığı da yükselecektir dedi.

'ÇOCUKLAR KURBANLIKLA ZAMAN GEÇİRMESİN'

Kurban kesilme durumunun çocuklara anlayacakları şekilde anlatılması gerektiğini belirten Akbulut, Ailelerin bu süreçte çok fazla geçici ifadeler kullanmaması gerekiyor. Çocukların kurbanlık hayvanlarla çok zaman geçirmemesi gerekiyor. Zaman geçirdikleri taktirde arada kurdukları bağ, çocukların travmatik olarak etkilenmesini pekiştirecektir. Bu durumda da 'boş ver, yenisini alırız, seneye tekrar bir tane daha olur' gibi söylemler de çocuğu etkileyecektir. Daha çok onların anlayacağı şekilde, dini olarak algıları giderek artmaya başlayacağı için bunun nasıl ortaya çıktığı daha dolaylı ifadelerle anlatmaları çok daha sağlıklı olacaktır diye konuştu.

'Çocukların önünde kurban kesmek şiddete meyili artırır' - TEKRAR

Kaynak: DHA

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