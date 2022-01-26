Çocukların kar sevinci - Haberler
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Çocukların kar sevinci

Malatya'nın Darende ilçesinde aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

İlçede 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağmasını fırsat bilen çocuklar, Zaviye Mahallesi'nde aileleriyle naylonlarla kayarak, kardan adam yaptı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ilçede, Hulusi Efendi Vakfı tarafından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Öte yandan Darende Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yapıyor.

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

Çocukların kar sevinci

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

Malatya, Darende, kar, Güncel, Haber

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