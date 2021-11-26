KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan'ın kırsal mahallelerindeki öğrencilere bot yardımı

Köy okuluna kara lastik ayakkabıları ile gelen çocuklara yeni botlarını Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan giydirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki öğrencilere bot, mont, bere yardımı yapıldı.

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen Kozan Temsilciliği ortaklığında Marangeçili, Görbeyaz ve Kapıkaya mahallelerindeki öğrencilere, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer ve Eğitim Bir-Sen Kozan Şube Temsilcisi Umut Gül öğrencilere bot ve montlarını elleriyle giydirdi, atkı, bere ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler hediyelerle çok mutlu olduklarını söyledi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Her kırsal mahallemiz, dağ köyümüzdeki vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ile bir araya gelerek onları ziyaret ediyoruz. Çocuklarımız için hediyeler hazırladık ve takdim ettik. Onların mutluluğu ile bizler daha da mutlu olduk. Devletimizin çocuklarımızın yanında en uzak köylerde bile okusalar yanında olduğunu onlara göstermek istedik. Çocuklarımızın hediyeleri alınca gözlerine yansıyan mutluluk bizler için çok değerli. Onların geleceğin kaymakamları, öğretmenleri, belediye başkanları, mühendisleri olması için bizlerde elimizden gelen desteği göstereceğiz" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da, okul yıllarında kendisinin de kara lastik ayakkabı girdiğini ifade ederek, "Çocuklarımızı yeni bot ve montları ile mutlu görmek bizleri daha da sevindirdi" dedi.