Çocuklara Özel Yaz Programları Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi ile Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde çocuklara özel yaz programları düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi ile Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde yaz programı başlatıldı.



Yaz boyunca da kapılarını açık tutacak Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde, yaz programı kapsamında hafta içi 3 gün İl Müftülüğünce Kur'an kursu eğitimi yapılacak.



Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi, hafta sonları ise serbest katılımlı olarak faaliyet gösterecek. 09.30-12.00 saatleri arasında 4-6 yaş gruplarındaki çocuklar, 13.30-16.00 saatleri arasında ise 7-9 yaş gruplarındaki çocuklar müzeden yararlanabilecek.



Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde de kayıt yaptırmak koşuluyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklar için pazartesi ve salı günleri 10.00-11.30, çarşamba ve perşembe günleri ise 13.30-15.00 saatleri arasında sportif etkinlikler düzenlenecek.