Çocuklara özel 'mahalle etkinlikleri' başladı

Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen 'mahalle etkinlikleri' başladı.

Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen 'mahalle etkinlikleri' başladı. Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, yaz boyu devam edecek.

Çocukların aileleri ve akranları ile doyasıya eğlendikleri etkinliklerin ilki, yenilenme çalışmaları tamamlanan Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleşti. Park, gösteri, oyun, yarışma ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte minikler kendileri için hazırlanan eğlenceli ve eğitici aktivitelerle unutulmaz bir gün geçirirken, aileleri parkın yenilenen yürüyüş parkurunda spor yapıp kafeteryasında dinlendi.

Sanatçı Ozan Turhal'ın mini konseri eşliğinde düzenlenen animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri, çuval yarışı, sandalye ve mendil kapmaca, yumurta taşıma, balon şişirme, birdirbir, akıl oyunları, grafiti, karikatür çizimleri çamur atölyesi, uçurtma atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden eğlenceli oyun, yarışma ve atölyelerle minikler, eğlencenin yanında aynı zamanda öğrenmenin de keyfini doyasıya yaşadı.

Etkinliğin sonunda aileler yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken çocuklar da kendilerine hediye edilen tatil eğlencesi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Vatandaşlar, kendileri ve çocukları için yaz boyu devam edecek olan etkinlikleri, Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı