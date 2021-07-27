Çocuklar yaz tatilini kitaplarla değerlendiriyor

Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, yaz tatilini okuyup öğrenerek değerlendirmek isteyen çocukların buluşma adreslerinden biri oldu.

Yaklaşık 150 yıllık ve mimari dokusuyla dikkat çeken tarihi taş binada yer alan kitaplık, zengin bir arşive sahip.

Yaşamının bir bölümünü Karabağlar'da geçiren edebiyatımızın usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in adını taşıyan kitaplık, Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunuyor. Güntekin'in "Dudaktan Kalbe" romanının bir bölümünü de kaleme aldığı Kilimtepe Parkı içindeki kitaplıktan, her yıl binlerce çocuk yararlanıyor.

Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda masal, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler, çocuk edebiyatı, psikoloji, eğitim gibi birçok konu başlığıyla ilgili çok sayıda kitap bulunuyor.

Kitaplığa üye olan çocuklar, beğendikleri kitapları 10 gün içerisinde teslim etmek koşuluyla ödünç alabiliyor. Dileyen çocuklar da eserleri kitaplığın sessiz ortamında okuyabiliyor.

Çocuk kitaplığına üye olmak isteyenler, öğrenci belgesi, 2 fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. Haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde açık olan kitaplıktan, tüm çocuklar ücretsiz yararlanabilirler.

Kaynak: Bültenler