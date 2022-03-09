Savaşa Karşı Çocuk Görüşü

Savaşları başta Birleşmiş Milletler Örgütü olmak üzere hiçbir gücün durduramadığı gerçeğindenhareketle, çocuklar "Dünya Çocuk Barışı"nı öneriyorlar. "Savaşı çocukların kalplerinden doğansözler durdurabilir." görüşünden hareketle savaş karşıtı sözlerini duyurmaya başlayan çocuklar,savaşı durduracak sözlerle dünya haritası çizmeyi amaçlıyorlar.

Çocuk Vakfı (Türkiye), Dünya Çocuk Elçiliği, İnsanlık Savunma Hattı'na ulaşan çocuklarınsavaşı durdurmaya yönelik görüşleri "Savaşa Karşı Dünya Çocuk Barışı Çağrıları" başlığıylamedya ve sosyal medyaya duyurulmaya başlandı.

Çocuğa saygı ilkesi çerçevesinde çocukların ve ebeveynlerin izni ile alınacak çocuk görüşleri(çocukların sadece adları ve yaşları ile) Türkçe ve İngilizce olarak BM Örgütleri, ülkelerinBüyükelçilikleri, İnsan Hakları Savunucuları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da iletilecek.

Masumiyetin Öldürüldüğü Her Yer ve

Dünya Çocuk Barışı İçin Çocukların Çağrıları

Ukrayna'ya karşı tek taraflı savaş açan Rusya'nın "dijital savaş oyunu" oynamadığının farkındaolan çocukların savaşı durdurmaya yönelik sözlerinden örnekler:

Benim güneşimin önünden çekil. Şerife Hafsa/ 5 yaşında

Çocukları korkunçtan kurtarmalıyız. Atlas/ 5 yaşında

Yeter artık dünyamıza zarar veriyorsunuz. Bu dünya bizim. Verda Bilge/ 6 yaşında Dur artık Putin o çocukların ne suçu var. Ayşegül/ 8 yaşında

Savaş en çok çocukları etkiler. Bu yüzden savaş çok kötü birşeydir. Muhammed Kutay/ 8 yaşında

Dünya durmasın, savaş dursun. Yağmur/ 8 yaşında

Sebine/ 7 yaşında

Savaşın neyi var, sevginin gücü var. Mustafa/ 9 yaşında

Savaş yapmayın barış yapın. Elif/ 9 yaşında

Sığınaklardaki insanlar için çok üzülüyorum. Yusuf Uraz/ 9 yaşında

Savaş bitsin, barış gelsin. Mariya/ 10 yaşında

Emir Efe/ 10 yaşında

Barış bir çocuğun gülüşüdür. M. Ada/ 9 yaşında

Bombalanmasın göğyüzümüz. Mahnılarla gülsün yüzümüz. Selin/ 10 yaşında Savaş kazanırsa insanlık kaybeder. Asaf Arkın/ 13 yaşında

Barış için bir değil bin hayalimiz var. Adasu/ 9 yaşında

Bültenler / Güncel