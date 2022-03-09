Çocuklar, savaşı durduracak sözlerle dünya haritası çizmeyi amaçlıyorlar
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24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini dünya çocukları korkuyla izliyor. İki hafta boyunca dünya çocuklarının gündemlerinde III. Dünya Savaşı kaygısı yer aldı.
Savaşa Karşı Çocuk Görüşü
Savaşları başta Birleşmiş Milletler Örgütü olmak üzere hiçbir gücün durduramadığı gerçeğindenhareketle, çocuklar "Dünya Çocuk Barışı"nı öneriyorlar. "Savaşı çocukların kalplerinden doğansözler durdurabilir." görüşünden hareketle savaş karşıtı sözlerini duyurmaya başlayan çocuklar,savaşı durduracak sözlerle dünya haritası çizmeyi amaçlıyorlar.
Çocuk Vakfı (Türkiye), Dünya Çocuk Elçiliği, İnsanlık Savunma Hattı'na ulaşan çocuklarınsavaşı durdurmaya yönelik görüşleri "Savaşa Karşı Dünya Çocuk Barışı Çağrıları" başlığıylamedya ve sosyal medyaya duyurulmaya başlandı.
Çocuğa saygı ilkesi çerçevesinde çocukların ve ebeveynlerin izni ile alınacak çocuk görüşleri(çocukların sadece adları ve yaşları ile) Türkçe ve İngilizce olarak BM Örgütleri, ülkelerinBüyükelçilikleri, İnsan Hakları Savunucuları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da iletilecek.
Masumiyetin Öldürüldüğü Her Yer ve
Dünya Çocuk Barışı İçin Çocukların Çağrıları
Ukrayna'ya karşı tek taraflı savaş açan Rusya'nın "dijital savaş oyunu" oynamadığının farkındaolan çocukların savaşı durdurmaya yönelik sözlerinden örnekler:
Benim güneşimin önünden çekil. Şerife Hafsa/ 5 yaşında
Çocukları korkunçtan kurtarmalıyız. Atlas/ 5 yaşında
Yeter artık dünyamıza zarar veriyorsunuz. Bu dünya bizim. Verda Bilge/ 6 yaşında Dur artık Putin o çocukların ne suçu var. Ayşegül/ 8 yaşında
Savaş en çok çocukları etkiler. Bu yüzden savaş çok kötü birşeydir. Muhammed Kutay/ 8 yaşında
Dünya durmasın, savaş dursun. Yağmur/ 8 yaşında
Sebine/ 7 yaşında
Savaşın neyi var, sevginin gücü var. Mustafa/ 9 yaşında
Savaş yapmayın barış yapın. Elif/ 9 yaşında
Sığınaklardaki insanlar için çok üzülüyorum. Yusuf Uraz/ 9 yaşında
Savaş bitsin, barış gelsin. Mariya/ 10 yaşında
Emir Efe/ 10 yaşında
Barış bir çocuğun gülüşüdür. M. Ada/ 9 yaşında
Bombalanmasın göğyüzümüz. Mahnılarla gülsün yüzümüz. Selin/ 10 yaşında Savaş kazanırsa insanlık kaybeder. Asaf Arkın/ 13 yaşında
Barış için bir değil bin hayalimiz var. Adasu/ 9 yaşında
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022