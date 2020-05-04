Çocuklar salgın sonrası Küre Dağları'nda bilim ve sanatla buluşturulacak

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası çocukları Küre Dağları Milli Parkı'nda bilim ve sanat ile buluşturacak.

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası çocukları Küre Dağları Milli Parkı'nda bilim ve sanat ile buluşturacak.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Öğr. üyesi Dr. Yasemin Büyükşahin'in yürütücüsü olduğu "Küre Dağlarında Bilim ve Sanat 2" adlı proje TÜBİTAK 4004 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Proje kapsamında çocukların çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanat ile buluşturulması, bu doğrultuda farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor.

"Salgın sonrası çocuklar için önemli bir motivasyon olacak"

Dr. Büyükşahin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonrası uygulamaya geçecek projenin çocuklar için önemli bir motivasyon alacağını kaydederek, "Doğa ile iç içe bir ortamda çocuklarımızı ebeveynleriyle birlikte bilim ve sanat ile buluşturacağız. Bu doğrultuda hem çevreye karşı olan duyarlıklarını artırarak doğayı hem de düzenlediğimiz etkinliklerle bilim ve sanatı sevdirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Çocukların bilim ve sanatı deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerin Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı'nda düzenleneceğinin de altını çizen Büyükşahin, "Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran milli park, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biridir. Birbirinden farklı ve özel güzellikleri içerisinde, çocuklarımıza doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmaları konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, tebrik etti

Bilimin toplum ile buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayacak projelere önem verdiklerini vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Önemli coğrafyacıların hatta Evliya Çelebi'nin dahi hayranlıkla bahsettiği, 'Ağaç deryası' dediği Küre Dağları'nda çocuklarımızın hedef kitlesi olduğu bir projenin hayata geçirilecek olmasını oldukça önemli buluyorum. Ayrıca, içinde bulunduğumuz ve başarıyla mücadele ettiği bu zorlu günlerin ardından çocuklarımızın doğa, bilim ve sanat ilişkisinin deneyimlenebilecek olmasından heyecan duyuyorum. Proje, çocuklarımızın merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Emeği geçen öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamız ile YÖK üyelerimize, destekleri için Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e ve teşviklerinden dolayı TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a da teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu.

Proje ekibi, alanında yetkin kişilerden oluşuyor

2018 yılında ilki başarıyla gerçekleştirilen, yerel ve ulusal basında geniş yer verilen projede; Dr. Öğr. Üyesi Büyükşahin ile birlikte Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Bekir Güler, Öğr. Gör. Dr. Reha Sarıkaya, Arş. Gör. İsmail Eyüpoğlu, Arş. Gör. Fatih Taş ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevgi Kıngır yer alıyor. Ayrıca, Düzce Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ecevit ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan öğretmen Dr. Dilber Acar da ekibe eğitmen olarak destek sağlıyor. Ekibin dinamiğini oluşturan Eğitim Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden; Gamze Dağkoçak, Turgut Aslan, Nail Şahin, Faruk Kahraman, Yasemin Ülger, Orhan Aktaş, Halime Doğru ise rehber kadroda bulunuyor.

Projeye, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü de destek veriyor. - BARTIN

Kaynak: İHA