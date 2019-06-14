Çocuklar içtikleri sütün kutusunu kağıda dönüştürdü

Kahramanmaraş'ta çocuklar, içtikleri sade ve meyve sütü kutularından kağıt elde etmenin heyecanını yaşadı.

Çevre Haftası kapsamında, bir alış veriş merkezinde, Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası, Onikişubat Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü işbirliğinde, sıfır atık, çevre bilinci, kağıt ve kompozit atıkların dönüşümü etkinliği yapıldı.

Etkinlikte ilk önce çocuklara süt ve meyve sütü dağıtıldı. Daha sonra çocuklara çevre temalı resimlerin bulunduğu boyama kitabi ve boya kalemi verilerek boyama etkinliği yaptırıldı.

Sütlerini içen çocuklar alanda oluşturulan simülasyonda, aşama aşama çalışarak çalışarak kağıt üretmenin heyecanını yaşadı.

Görevini tamamlayan çocuklar "Sıfır Atık Kahramanı"ilan edildi ve sertifikası verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Topak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre bilincini aşılama anlamında atık kağıtlardan geri dönüşüm etkinliğinin faydalı olduğunu belirtti.

Atıkların dönüştürülmesinde çevrenin önemine dikkat çeken Topak, "Ambalaj kağıtlarının bir değer olduğunu, para olduğunu unutmamak lazım. Beraberinde doğanın kirletilmemesi için de hem ekonomiye kazandırılması hem de çevrenin kirletilmemesi için mutlaka kaynağından ayrı toplanıp geri kazandırılması gerekiyor. Bu hassasiyeti vatandaşlarımızın göstereceği kanaatindeyim." dedi.

KMK Paper Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yemşen ise 5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla sıfır atıkla ilgili proje geliştirdiklerini bunun da ambalajların geri dönüşümü olduğunu söyledi.

Bugünkü etkinlikte de çocukları içtikleri sütün ambalajından kağıt üretimini gerçekleştirdiğini ifade eden Yemşen, çıkan kağıtlardan da neler yapıldığını çocuklara gösterdiklerini, çevre bilinci için faydalı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kaynak: AA