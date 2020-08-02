Çocuklar için hem sağlıklı oyuncaklar yapıyor hem de geleneği yaşatıyor Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Abdullah Uzun, plastik oyuncaklarla oynamalarını istemediği çocukları için başladığı ahşap oyuncak üretiminden hem gelir elde ediyor hem de geçmişten gelen kayın ağacından oyuncak yapma geleneğini yaşatıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Abdullah Uzun, plastik oyuncaklarla oynamalarını istemediği çocukları için başladığı ahşap oyuncak üretiminden hem gelir elde ediyor hem de geçmişten gelen kayın ağacından oyuncak yapma geleneğini yaşatıyor.

Demirköy ilçesinden temin ettiği kayın ağaçlarını çeşitli ekipmanlar yardımıyla işleyerek oyuncağa çeviren 35 yaşındaki Uzun, bu sayede çocuklarını plastik ürünlerden uzak tutmaya çalışıyor.

Çocuklarının sağlığını korurken, ürettiği oyuncakları satarak aile bütçesine ek gelir de sağlayan Uzun, aynı zamanda Osmanlı dönemindeki kayın ağacından oyuncak yapma yöntemini bugüne taşıyor.

Evinin bir odasını oyuncak üretim atölyesine çeviren Uzun, işinden arta kalan zamanları burada çalışarak geçiriyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşaptan oyuncak üretmeyi çok sevdiğini söyledi.

Plastik oyuncakların pahalı olduğunu ve çabuk kırıldığını ifade eden Uzun, çocuklarının sağlığı için de plastik oyuncak almadığını belirtti.

Çocuklarının da ahşap oyuncaklar ile oynamayı sevdiğini aktaran Uzun, "Yaptığım oyuncakları çocuklarım beğendi, oynamaya başladılar. Kırılmaz oldukları ve sağlıklı oldukları için daha iyi oldu. Hobi olarak başlayıp bu seviyeye geldi." diye konuştu.

Oyuncakların çok ilgi gördüğünü dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Başka çocuklar da faydalansın istedim, böylelikle daha çok yapmaya başladım. İşten zaman buldukça oyuncak yapıp satmaya karar verdim. Şimdi boş zamanlarımda, iş çıkışlarında sokağa çıkarak oyuncaklarımı satıyorum. Lüleburgazlıların ilgisi fazlasıyla var. Çünkü daha önce bu tür oyuncakları görmeyenler ilk defa gördükleri için ilgileniyorlar.

Ahşap oyuncak aslında Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Bunu devam ettirmek istiyorum. Haftanın bir günü oyuncak yapıyorum, bir günü de satmaya çıkıyorum. Kayın ağacında mikrop barınamıyor. Bu sayede 150 yıl yaşayabiliyor. Bu nedenle oyuncakları kayın ağacından yapmaya çalışıyorum. Oyuncakları ahşap kontrplaktan hazırlıyorum. Malzemeleri kendim gidip alıyorum, oyuncakların üzerinde kullandığım malzemeler de kimyasal içermeyen su bazlı boyalar."

Kaynak: AA