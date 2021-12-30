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Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu

Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sinop'ta "Bir Dilek Bin Mutluluk Projesi" kapsamında çocuklar yılbaşında hayal ettikleri hediyelere kavuştu.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta "Bir Dilek Bin Mutluluk Projesi" kapsamında çocuklar yılbaşında hayal ettikleri hediyelere kavuştu.

Sinop'ta "Bir Dilek Bin Mutluluk Projesi" kapsamında yılbaşı dileklerini, kent merkezi Uğur Mumcu meydanındaki kutuya yazarak dileyen çocuklar düzenlenen törenle hediyelerine kavuştu.

Sinop Belediyesi eski yaşlılar evi bahçesinde düzenlenen programa Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, çocuklar ve velileri katıldı. Program öncesi açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu; "Tüm çocuklarımızın yeni yılını kutlar. Hepsine sağlıklı yıllar dilerim" dedi.

Daha sonra dilek dileyen çocuklara hediyeleri Vali Karaömeroğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından dağıtıldı.

Programda toplam 726 hediye dağıtıldı. - SİNOP

Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu

Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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