Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinin Menderes abisi Haluk'u dünürüydü o. Yaşamını tiyatroya adayan usta oyuncu Osman Gidişoğlu, akıllarda en çok Haluk'un dünürü Menderes olmasıyla kaldı. Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir? sorusunu Çocuklar duymasın izleyicileri soruyor.

Birol Güven'in yönettiği, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizinin usta oyuncusu Osman Gidişoğlu, Dizide oynadığı Menderes karakteriyle akıllarına kazındı. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan dizi Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir? detaylarda!

ÇOCUKLAR DUYMASIN MENDERES KİMDİR?

Çocuklar Duymasın Menderes karakterini canlandıran Osman Gidişoğlu, dizide Haluk'un huysuz dünürü olmaktaydı. Tiyatro ve filmlerde rol alan usta oyuncu, son dizisi Çocuklar Duymasın'da rol aldıktan sonra 2013 yılında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı.

OSMAN GİDİŞOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Osman Gidişoğlu, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.Manisa Halkevlerinde tiyatroya başlayan Osman Gidişoğlu, 1965 yılında Ankara Devlet konservatuvarında bir yıl eğitim aldı. Ardından profesyonel oyunculuk hayatına Ankara Devlet Tiyatroları'nda başladı. Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi'nde diksiyon, fonetik ve mimik dersleri verdi. Bir yandan tiyatro yapan Osman Gidişoğlu, Kayseri Şehir Tiyatrosu, Mithatpaşa Tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu, Ankara Başkent Tiyatrosu, Kardeş Oyuncular ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nda rol aldı. Ayrıca birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan ve seslendirme yapan Osman Gidişoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Oğlu Sercan Gidişoğlu, babasının mirasını kabul ederek Osman gidişoğlu gibi seslendirme ve oyunculuk çalışmaları yapmaktadır.

2013 yılında yaşamını yitiren Osman Gidişoğlu, Çocuklar Duymasın Menderes olarak anılarda yaşamaktadır.

OSMAN GİDİŞOĞLU FİLMLERİ NELERDİR?

Esmer (film) : Mehmet Enver Sarıkaya\Mehmet Şeylan - 2012 - Kemal Uzunlar

Kaledeki Yalnızlık : Volga Sorgu - 2010 - Maki

Süper Ajan K9 : Bülent İşbilen - 2008 - Sttar

Tövbe (tv filmi) : Mustafa Yaşar - 2006 - Sami

Organize İşler : Yılmaz Erdoğan - 2005 - Ercüment

İnşaat : Ömer Vargı - 2003 - Gazeteci

Abuzer Kadayıf : Tunç Başaran - 2000 - Emniyet Müdürü

Yağmur Başladı : Eser Zorlu - 1989

Acılar Paylaşılmaz : Eser Zorlu - 1989

OSMAN GİDİŞOĞLU DİZİLERİ NELERDİR?

Çocuklar Duymasın : Bora Tekay - 2010 - Küçük Menderes

Çocuğun Var Derdin Var: 2004 - Atıl İnaç - Albay Alpay

Avrupa Yakası : Hakan Algül - 2004 - Konuk oyuncu

Hayat Bilgisi (dizi) : Tarkan Karlıdağ - 2003 - Fikret

Bizim Konak : Ahmet Bilge - 2003

Mutluyüz Ailesi : Enis Fosforoğlu - 2001 - Kapıcı

Yılan Hikayesi : Nihat Durak - 2001 - Halıcı

Külyutmaz : Ferhan Akgün - 2000

Bana Babamı Anlat : Şerif Gören - 2000 - akraba

Evimiz Olacak mı? : Ahmet Bilge - 1999 - Burhan Bey

Ayrılsak da Beraberiz: 1999 - Raşit Çelikezer - Nusret Biter

İlişkiler : Avni Kütükoğlu - 1997 - Terzi Kemal Usta

Gülüm (dizi) : Samim Değer - 1997

Ana Kuzusu : Avni Kütükoğlu - 1997

Sevda Kondu : Türkan Derya - 1996 - Adnan

Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996 - Osman

Kopgel Taksi : Mahinur Ergun - 1995

Gülşen Abi : Samim Değer - 1994 - Konuk oyuncu

Üç Kişilik Dünya : Ünal Küpeli - 1993

Emret Muhtarım : Arzu Akmansoy - 1992

Emret Bakanım : Arzu Akmansoy - 1992

-Osman Gidişoğlu-

OSMAN GİDİŞOĞLU ROL ALDIĞI TİYATROLAR NELERDİR?

Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Gizli Oturum: 2010-Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Kantocu:2005 - Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Son Kararım Karım : Neil Simon - Mek Yapım - 2003

Gel De Çık İşin İçinden : Ray Conney - Özel Tiyatro - 2002

Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) : Cevat Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Yayla Sanat Merkezi - 1999

Seher Vakti : Refîk Erduran - Tiyatro İstanbul - 1998

Ocak : Turgut Özakman

Batak : Galip Güran

Deli Emine : Vasvi Uçkan

İsportoto Kazım (oyun)

Tohum ve Toprak: 1963 - Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu