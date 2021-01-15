Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir?
Çocuklar Duymasın dizisinin Menderes abisi Haluk'u dünürüydü o. Yaşamını tiyatroya adayan usta oyuncu Osman Gidişoğlu, akıllarda en çok Haluk'un dünürü Menderes olmasıyla kaldı. Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir? sorusunu Çocuklar duymasın izleyicileri soruyor.
Birol Güven'in yönettiği, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizinin usta oyuncusu Osman Gidişoğlu, Dizide oynadığı Menderes karakteriyle akıllarına kazındı. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan dizi Çocuklar duymasın menderes kimdir? Osman Gidişoğlu kimdir? detaylarda!
ÇOCUKLAR DUYMASIN MENDERES KİMDİR?
Çocuklar Duymasın Menderes karakterini canlandıran Osman Gidişoğlu, dizide Haluk'un huysuz dünürü olmaktaydı. Tiyatro ve filmlerde rol alan usta oyuncu, son dizisi Çocuklar Duymasın'da rol aldıktan sonra 2013 yılında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı.
OSMAN GİDİŞOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Osman Gidişoğlu, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.Manisa Halkevlerinde tiyatroya başlayan Osman Gidişoğlu, 1965 yılında Ankara Devlet konservatuvarında bir yıl eğitim aldı. Ardından profesyonel oyunculuk hayatına Ankara Devlet Tiyatroları'nda başladı. Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi'nde diksiyon, fonetik ve mimik dersleri verdi. Bir yandan tiyatro yapan Osman Gidişoğlu, Kayseri Şehir Tiyatrosu, Mithatpaşa Tiyatrosu, Çağ Tiyatrosu, Ankara Başkent Tiyatrosu, Kardeş Oyuncular ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nda rol aldı. Ayrıca birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan ve seslendirme yapan Osman Gidişoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Oğlu Sercan Gidişoğlu, babasının mirasını kabul ederek Osman gidişoğlu gibi seslendirme ve oyunculuk çalışmaları yapmaktadır.
2013 yılında yaşamını yitiren Osman Gidişoğlu, Çocuklar Duymasın Menderes olarak anılarda yaşamaktadır.
OSMAN GİDİŞOĞLU FİLMLERİ NELERDİR?
Esmer (film) : Mehmet Enver Sarıkaya\Mehmet Şeylan - 2012 - Kemal Uzunlar
Kaledeki Yalnızlık : Volga Sorgu - 2010 - Maki
Süper Ajan K9 : Bülent İşbilen - 2008 - Sttar
Tövbe (tv filmi) : Mustafa Yaşar - 2006 - Sami
Organize İşler : Yılmaz Erdoğan - 2005 - Ercüment
İnşaat : Ömer Vargı - 2003 - Gazeteci
Abuzer Kadayıf : Tunç Başaran - 2000 - Emniyet Müdürü
Yağmur Başladı : Eser Zorlu - 1989
Acılar Paylaşılmaz : Eser Zorlu - 1989
OSMAN GİDİŞOĞLU DİZİLERİ NELERDİR?
Çocuklar Duymasın : Bora Tekay - 2010 - Küçük Menderes
Çocuğun Var Derdin Var: 2004 - Atıl İnaç - Albay Alpay
Avrupa Yakası : Hakan Algül - 2004 - Konuk oyuncu
Hayat Bilgisi (dizi) : Tarkan Karlıdağ - 2003 - Fikret
Bizim Konak : Ahmet Bilge - 2003
Mutluyüz Ailesi : Enis Fosforoğlu - 2001 - Kapıcı
Yılan Hikayesi : Nihat Durak - 2001 - Halıcı
Külyutmaz : Ferhan Akgün - 2000
Bana Babamı Anlat : Şerif Gören - 2000 - akraba
Evimiz Olacak mı? : Ahmet Bilge - 1999 - Burhan Bey
Ayrılsak da Beraberiz: 1999 - Raşit Çelikezer - Nusret Biter
İlişkiler : Avni Kütükoğlu - 1997 - Terzi Kemal Usta
Gülüm (dizi) : Samim Değer - 1997
Ana Kuzusu : Avni Kütükoğlu - 1997
Sevda Kondu : Türkan Derya - 1996 - Adnan
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996 - Osman
Kopgel Taksi : Mahinur Ergun - 1995
Gülşen Abi : Samim Değer - 1994 - Konuk oyuncu
Üç Kişilik Dünya : Ünal Küpeli - 1993
Emret Muhtarım : Arzu Akmansoy - 1992
Emret Bakanım : Arzu Akmansoy - 1992
OSMAN GİDİŞOĞLU ROL ALDIĞI TİYATROLAR NELERDİR?
Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Gizli Oturum: 2010-Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Kantocu:2005 - Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Son Kararım Karım : Neil Simon - Mek Yapım - 2003
Gel De Çık İşin İçinden : Ray Conney - Özel Tiyatro - 2002
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) : Cevat Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Yayla Sanat Merkezi - 1999
Seher Vakti : Refîk Erduran - Tiyatro İstanbul - 1998
Ocak : Turgut Özakman
Batak : Galip Güran
Deli Emine : Vasvi Uçkan
İsportoto Kazım (oyun)
Tohum ve Toprak: 1963 - Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu