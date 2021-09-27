Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yayınlandığı her döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini oynayan Şükrü Koruyucu'nun asıl mesleği sevenlerini şaşırttı. Koruyucu, uzun süredir Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor.

İlk 2002 yılında yayınlanan sonra çeşitli yıllarda yeniden çekilen Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bunların başında da dizide Şükrü karakterini oynayan Şükrü Koruyucu geliyor.

ŞOFÖRLÜK YAPIYOR

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Meriç Acemi, Zeyno Günenç ve Furkan Kızılay gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Çocuklar Duymasın'da oynayan Şükrü Koruyucu'nun asıl mesleği ortaya çıktı. Koruyucu, Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor ve 3. Lig'de oynayan Darıcaspor futbolcularını maçlara taşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı

"CÜSSEMDEN ÖTÜRÜ DİKKAT ÇEKİNCE DİZİYE DAHİL OLDUM"

Çocuklar Duymasın'dan önce herhangi bir oyunculuk deneyimi olmayan Şükrü Koruyucu, diziye dahil olmasını şöyle anlatmıştı: "Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım."

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü Şükrü Koruyucu'nun şoförlük yaptığı ortaya çıktı - Haberler Magazin
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