Çocuklar Duymasın'ın Fenomen Oyuncusu Halil Söyletmez Dünya Evine Girdi

Çektiği eğlenceli videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, yeni sezonda Çocuklar Duymasın'ın ekibine dahil oldu. Dizide de bir fenomeni canlandıran Söyletmez, dün bir süredir aşk yaşadığı Şeyma Eke ile evlendi.

"BİZ EVLENDİK"

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine giren Halil Söyletmez, nikah merasiminden sonra nikah memuru ve eşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Biz evlendik. Önce kalbime sonra evime hoşgeldin Şeyma Eke. Nikahı kıyan elleriniz dert görmesin. Varsa bir hayırlı olsunuzu alırız" notuyla paylaştı.

"YAKTIK KIZIN BAŞINI"

Söyletmez ile aynı anda Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olan Doğa Konakoğlu da düğünde çekilen fotoğrafı esprili bir notla paylaştı. Konakoğlu fotoğrafın altına, "Yaktık kızın başını. Biz olamadık siz mutlu olun be gençler, Allah çocuğunuzu kucağımıza almayı nasip etsin inşallah."

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin nikah törenine Enes Batur, Şeyda Erdoğan, Burak Güngör ve Başak Karahan gibi ünlü YouTuberlar da katıldı.