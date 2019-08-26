26.08.2019 13:40

Çocuklar çamurla hem eğleniyor hem de öğreniyorlar

Kınık Köyü El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Tekin: "Çamur, stresi alan, terapi diyebileceğimiz bir şey"

BİLECİK - Çömlekçiliğin hayli geliştiği Bilecik'te, çocuklar çamura dokunarak hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde kendilerine farklı ürünler yapan çocuklar, çamura dokunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilecik'ten gelen 5-6 yaş grubundaki 21 çocuklar, çamura şekil vererek hayal güçlerince kendilerine heykel, tabak, çömlek gibi şeyler yapıyor Minikler burada hem öğreniyor, hem de kendi elleriyle üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Stresi alan, terapi diyebileceğimiz bir yer"

Kınık Köyü El Sanatları Derneği Başkanı olan ve çocuklara eğitim veren İsmail Tekin, çocukların burada stres attığı ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Çocuklara çamur ile şekiller ve ürünler yaptıran Tekin, "Her zaman olduğu gibi çoğu zaman böyle öğrenci grupları geliyor. Onlarla bir çömleğe, bir çamura dokunuyorlar, hissediyorlar. Aynı zamanda stresi alan, terapi diyebileceğimiz bir şey. Gelen çocuklar çok mutlu oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İlk deneyimlerinde özellikle çamuru hissetmeleri için uğraşıyoruz. Zaten hoşlarına gidiyor. Çamura dokundukları zaman bir hoşluk hissi veriyor. Gıdıklıyor onları, güldürüyor. Daha sonra ne yapmak istediklerini kendi hayal güçlerine göre belirliyorlar. Tabak yapmak istiyorum, vazo yapmak istiyorum diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar az çok bir şeyler öğrensin diye uğraşıyoruz"

Anaokulu Öğretmeni Demet Abdülazizoğlu ise buraya tekrar geleceklerini söyleyerek, "Çocuklar eğlensin, az çok bir şeyler öğrensin diye uğraşıyoruz. Oyun hamuru oynuyoruz daha çok. Bunu da yapmak istedik. İlk başta öğretmenimizin dediği gibi gıdıklanıyor, ama yumuşadıkça kendi ellerinde şekiller verdiklerinde daha iyi şeyler ortaya çıkıyor. Tabii ki bundan sonra yeniden buraya geleceğiz" dedi.

Kaynak: İHA