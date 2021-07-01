Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için Kartal'da ilk adım atıldı
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Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için Kartal'da ilk adım atıldı

Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için Kartal'da ilk adım atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Hangarı için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak protokol imzaladı.

Kartal Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Hangarı için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak protokol imzaladı. Seçim vaatleri arasında yer alan projeleri birer birer hayata geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'ın çocuklarına ve gençlerine AR-GE Bilişim Merkezi'ni yapmakla ilgili sorumluluğumuzu yerine getirirken aynı zamanda çocukların teknoloji ile buluşmasını sağlayacağız" dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartallı çocuk ve gençlerin beklentilerini göz önünde bulundurarak seçim vaatleri arasında yer verdiği Bilim ve Teknoloji Hangarı projesi için TMMOB'ye bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak protokol imzaladı. Mülkiyeti Kartal Belediyesi'ne ait olan, Yakacık Çarşı Mahallesi'ndeki tesisin, Bilim ve Teknoloji odaklı bir çocuk ve gençlik merkezine dönüştürülmesine yönelik Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen protokolün imza törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, İstanbul Şube Başkan vekili Ali Haydar Karaçam ve İstanbul Şube yöneticileri katıldı.

"Yarının mühendis adaylarının, teknoloji ile buluşmasını sağlayacağız."

Kartallı öğrenci, çocuk ve gençleri bilim ve teknoloji ile tanıştırarak ilgi duydukları alanlarda bilimsel ve teknolojik bilgilerin öğretilmesi amaçlanarak kurulacak laboratuvar ve atölyelerde deney setleri ve düzenekler vasıtasıyla uygulamalı eğitimler verilecek. Öte yandan asansör, yürüyen merdiven ve doğal gaz tesisatı olmak üzere çeşitli kurslar ve etkinliklerin yapılacağı Bilim ve Teknoloji Hangarı, imzalanan protokol ile 25 yıl ortak kullanılacak.

Proje kapsamında Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ilk adımı attıklarını dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün AR-GE Bilişim Merkezimizin protokolünü imzaladık. Makina Mühendisleri Odası Başkanımızla son imzaları attık. Kartal'ın çocuklarına ve gençlerine AR-GE Bilişim Merkezi'ni yapmakla ilgili sorumluluğumuzu yerine getirirken aynı zamanda meslek adına da birçok eksiği hep birlikte tamamlamış olacağız. Çocukların, yarının mühendis adaylarının teknoloji ile buluşmasını sağlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - İSTANBUL

Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için Kartal'da ilk adım atıldı
Çocuk ve gençlerin heyecanla beklediği proje için Kartal'da ilk adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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