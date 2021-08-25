Çoçuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası başvursu nasıl yapılır? Çocuk parası ne kadar, kimlere verilir? Çocuk parası başc

İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocukta farklılık gösteren miktarda para verilen çocuk parası hakkında Çoçuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası ne kadar, kimlere verilir? Çocuk parası başvursu nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Çocuk parası başvuru şartları!

Çoçuk parası ne zaman yatar? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yeni doğum yapmış kişilerin alabileceği bir para olan çocuk parası hakkında çocuk parası ne kadar, kimlere verilir, çocuk parası ne zaman yatar? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, çocuk parası başvuru şartları!

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan "tüm" annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmekte olan çocuk parası, yeni doğum yapmış ya da doğum yapmaya hazırlanan anne adayları için merak konusu. İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocukta farklılık gösteren bir miktardır. Çocuk parası, üç aylık dönem bitiminde alınabilir. Çocuk parası, ocak, nisan, temmuz ve ekim ayının ilk haftasında ödenir.

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;

En yakın PTT şubesine giderek, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,

Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.

ÇOCUK PARASI NE KADAR 2021?

Çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait verilere göre çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için 300 TL.

İkinci çocuk için 400 TL.

Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir: