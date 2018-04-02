Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' Projesi

Gaziantep'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) olarak Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından uygulanacak olan 'Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı' projesinin bilgilendirme ve açılış toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı' projesinin tanıtım toplantısına; Vali Yardımcısı Alattin Serdar Polat, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küspeoğlu, İş Kur İl Müdürü Sıraç Ekin ve oda başkanları katıldı. Çocuk işçiliğiyle mücadelede işyerleri ve işverenlerin kilit bir role sahip olduğunu ifade eden Küsbeoğlu, TESK, birlikler, odalar ve üye işyerleri programın doğrudan hedef gruplarından birisidir. İş yerinde 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlere pratik meslek eğitimi verilmektedir. Okulda verilen mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak iş yerlerinde sunulan pratik eğitimin esas ve usulleri iki temel yasa ile belirlenmiştir. TESK, geleceğin kalifiye iş gücünü yetiştirmek amacıyla çocuk ve gençlere, işletmelerde pratik eğitim verilmesi konusunda kendi kuruluş kanununda yer veren tek meslek kuruluşudur. Proje kapsamında kentimiz başta olmak üzere Ankara, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa, Ordu esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri tarafından çocuk işçiliği konusunda farkındalık arttırma ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Mesleki eğitim merkezlerimizde, üyemiz esnaf ve sanatkarların işletmelerinde uygulanan mesleki eğitim programlarının ilimiz ve ülkemiz yararına en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla proje uygulamalarına başlamış bulunuyor ve hayırlı olmasını diliyoruz dedi.

Konuşmaların ardından TESK Proje Koordinatör Yardımcısı Mehmet Güven ve uzman eğitmen İzzet Çevik katılımcıları bilgilendirdi. - Gaziantep