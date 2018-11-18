Çocuk Hakları Şenliği'nde haklarını eğlenerek öğrendiler

İSTANBUL,(DHA)- Şişli Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çocuk Hakları Şenliği düzenledi. Şenliğe katılan 9 yaşındaki Ege Zambakçı okul kantinlerinde satılan tostun 3 lira olması gerektiğini söyledi.

Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde halka açık bir şekilde yapılan ve üç gün süren şenlikte çocukların haklarını eğlenerek öğrendiği tiyatro ve animasyon film gösterimleri, atölye ve konserler düzenlendi. Çocuğun bedensel haklarını eğlenceli bir şekilde çocuklara ve ailelerine öğretmeyi amaçlayan 'Kendimi Koruyorum Haklarımı Koruyorum' tiyatro oyunu ile başlayan şenlikte çocuklar için Up, Wall-E ve ÇoÇa animasyon filmleri gösterildi.

'OKULLARDA TENEFFÜS SÜRELERİ DAHA UZUN TUTULMALI'

Şenliğe katılan 10 yaşındaki Duru Aslan, 'Çocukların eğitim, oyun, seyahat ve eğlenme hakları olmalı. Okullarda teneffüsler 10 dakika ise bir 5 dakika daha eklenmeli. Kantinlerdeki ürün çeşitleri artırılmalı. Daha fazla ürün olmalı' dedi.

'KANTİNLERDE TOSTUN 3 LİRA OLMASI LAZIM'

En önemli çocuk haklarından birinin mutlu olmak olduğunu söyleyen 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ege Zambakçı,?Kantinlerde tost 3 lira olması gerekirken 5 liradan satılıyor. Bu durumda cebindeki paran da bitiyor. Tostların daha düşük fiyatlı olması gerekir. Beden derslerinin de uzun olması gerekir. 2 dersten 3 derse çıkarılması lazım. Bir zil çaldığı gibi sınıfa gidiyoruz? diye konuştu.

Çocuk Hakları Şenliği ŞUBADAP Çocuk Şarkıları Orkestrası'nın konseri ile sona erdi.

(Tür: İstanbul)