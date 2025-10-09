Her yıl binlerce aday, bu bölüme yerleşebilmek veya mezun olduktan sonra kamuda istihdam edilmek için sınavlara giriyor. 2025 yılı yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında çocuk gelişimi taban puanları ve kamuya alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağı geliyor. Çocuk gelişimi taban puanları 2025 kaç, çocuk gelişimi alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

2025 ÇOCUK GELİŞİMİ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları, özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilerek kamu kurumlarında önemli görevler üstleniyor. Bu nedenle her yıl binlerce mezun KPSS sınavına hazırlanarak memur kadrolarına atanma mücadelesi veriyor. 2025 yılı yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konuların başında ise çocuk gelişimi memur atama taban puanları ve alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağı geliyor.

2025 YILINDA BEKLENEN TABAN PUANLAR

Henüz 2025 yılına ait resmi atama taban puanları açıklanmadı. Ancak geçmiş yılların verileri baz alındığında tahmini bir tablo ortaya koymak mümkün. 2024 yılında çocuk gelişimi ön lisans mezunları için yapılan merkezi atamalarda en düşük atama puanı 82, en yüksek atama puanı ise 94 seviyelerinde gerçekleşmişti.

Bu doğrultuda 2025 yılında da taban puanların 80-95 aralığında olması bekleniyor. Özellikle kontenjanın az olduğu kurumlarda puanlar daha yüksek, kontenjanın fazla olduğu kurumlarda ise daha düşük puanlarla atama yapılabiliyor. Adayların, KPSS'de yüksek puan alarak bu rekabet ortamında öne çıkmaları büyük önem taşıyor.

KPSS PUANI BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Çocuk gelişimi mezunları için kamu atamalarında tek belirleyici unsur KPSS puanı oluyor. Merkezi atamalarda herhangi bir mülakat süreci bulunmadığı için sadece KPSS puanı üzerinden yerleştirme yapılıyor. Bu durum adaylar için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturabiliyor.

Yüksek KPSS puanına sahip adaylar rahatlıkla yerleşebilirken, düşük puanlı adayların kontenjan bulması oldukça zor hale geliyor. Bu nedenle uzmanlar, mezunlara KPSS'ye erkenden hazırlanmaları ve 85 üzeri puan hedeflemeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

2025 ÇOCUK GELİŞİMİ ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kamu kurumları, çocuk gelişimi kadrosu için atama ilanlarını genellikle yılın iki farklı döneminde yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılında ilk ilanlarını Mart ayında, ikinci ilanlarını ise Eylül ayında duyurmuştu.

2025 yılında da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. İlk çocuk gelişimi memur alım ilanının Mart-Nisan aylarında yayınlanması, yılın ikinci yarısında ise Eylül-Ekim döneminde ek atamaların yapılması öngörülüyor. Ancak kesin tarihler için adayların resmi duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

KONTENJAN SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Son yıllarda erken çocukluk eğitimi ve gelişimine verilen önem arttıkça, çocuk gelişimi mezunlarına olan ihtiyaç da artış gösteriyor. 2024 yılında yaklaşık 2 bin kişilik kontenjan açılmışken, 2025 yılında bu sayının 3 binin üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

Kontenjan sayısının artması adaylara yeni fırsatlar sunarken, başvuru sayısındaki artış nedeniyle rekabetin de yoğun geçeceği tahmin ediliyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çocuk gelişimi memur kadrolarına atanmak isteyen adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

• KPSS puanının mümkün olduğunca yüksek tutulması

• Tercihlerin stratejik ve bilinçli şekilde yapılması

• Başvuru belgelerinin eksiksiz hazırlanması

• Tercih kılavuzundaki özel şartların dikkatle incelenmesi

Bazı kadrolar ek sertifika veya belirli çalışma tecrübesi şartı isteyebildiği için adayların başvurudan önce tüm şartları kontrol etmesi büyük önem taşır.

ADAYLARA UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, çocuk gelişimi mezunlarının kamu atamalarında başarılı olabilmesi için şu önerilerde bulunuyor:

• KPSS çalışmalarına erken başlamak ve düzenli bir plan oluşturmak

• Önceki yılların taban puanlarını inceleyerek hedef belirlemek

• Gönüllü staj veya özel sektörde kısa süreli deneyim kazanarak CV'yi güçlendirmek

• Atama dönemlerinde ÖSYM ve ilgili bakanlıkların duyurularını sık sık kontrol etmek

Bu adımlar, adayların yoğun rekabet ortamında öne çıkmasına yardımcı olacaktır.

2025 yılında çocuk gelişimi memur atama taban puanlarının 80-95 aralığında olması ve ilk alım ilanlarının bahar aylarında yayınlanması bekleniyor. Adayların KPSS puanlarını mümkün olduğunca yükseltmeye odaklanmaları, belgelerini şimdiden hazırlamaları ve resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri başarı şanslarını artıracaktır.

Resmi ilanlar açıklandığında atama kontenjanları, başvuru şartları ve takvim detayları netleşecek. Şimdiden planlı çalışan adaylar, 2025 yılında kamuya atanma şansını önemli ölçüde artırabilir.