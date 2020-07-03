Çocuğun bademcik ameliyatında "ihmal" olduğu iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuğun bademcik ameliyatında "ihmal" olduğu iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl bademcik ameliyatı olan çocuklarının yatağa bağımlı hale geldiğini ileri süren aile, "ihmal" olduğu iddiasıyla doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

03.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl bademcik ameliyatı olan çocuklarının yatağa bağımlı hale geldiğini ileri süren aile, "ihmal" olduğu iddiasıyla doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa şikayette bulundu.

İddiaya göre, geçen yıl 25 Nisan'da kulak akıntısı şikayetiyle Alanya'daki bir özel hastaneye götürülen 3 yaşındaki Sevgi Önal'ın bademcikleri ameliyatla alındı. Bu operasyondan sonra kanaması durmayan ve kalbi duran küçük kız, bir başka hastanede yapılan müdahale ile yaşama tutundu.

Kızlarının bademcik ameliyatı nedeniyle beyin fonksiyonlarını yitirip, yatağa bağımlı hale geldiğini iddia eden aile, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri şikayet dilekçesi ile doktorlar ve özel hastane yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kızının üzüntüsünü yaşayan 26 yaşındaki anne Seval Önal, yatağa bağımlı hale gelen kızının iyileşeceğine inandığını dile getirdi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra kızlarına evde oluşturulan yoğun bakım ünitesinde bakmaya devam ettiklerini belirten Önal, "Küçücük bir umut bile olsa kızımın tedavisini sürdüreceğiz. Uyansa bile razıyım. Yeter ki kızım bana yine 'anne' desin." ifadesini kullandı.

Seval Önal, şöyle konuştu:

"Kızım geçen yıl özel bir hastanede bademcik ameliyatı olduktan sonra rahatsızlandı. Kalbi ve beyin fonksiyonları durunca da yatağa bağımlı hale geldi. Bakımı oldukça masraflı. Yardımseverlerin katkısına da ihtiyacımız var. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. İhmalleri olduğunu düşündüğümüz doktorlar ve özel hastanenin yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonucunu bekliyoruz."

Çocuğun bademcik ameliyatında 'ihmal' olduğu iddiası

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü Haber
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı Haber
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı Haber
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ozan Güven Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç İrfan Buz İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Temmuz Patlama Sakarya
Şu an buradasınız: Çocuğun bademcik ameliyatında "ihmal" olduğu iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 20:22:12. #1.14#
title