Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
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Ebru Şallı, Harun Tan, Manken, Magazin

Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz

Ebru Şallı ile olan 9 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesiyle yasa boğulan Harun Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mezarlığa kadar gelip görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

18.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:21
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz

Manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın küçük çocukları Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Leşe üşüşen kargalar gibisin" diyerek öfke kustu.

"YAPTIĞINIZ ŞEYDEN UTANIN"

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, dün Kilyos Mezarlığı'na gelerek görüntü almak isteyenlere "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" dedi.

Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar

EVLADINI TOPRAĞA VERDİ

Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki çocukları dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Cenaze töreninde acıdan ayakta duramayan Ebru Şallı'yı eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.

Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz

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