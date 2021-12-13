Çoban yolda bulduğu yaralı atmacaya sahip çıktı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde çoban tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

İlçenin Eskihisar Mahallesinde çobanlık yapan Hacı Mahmut İçöz, otlattığı koyun sürüsü ile dağdan eve dönüş yolunda mezarlık kenarında yaralı ve soğuktan donmak üzere olan bir atmaca buldu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu kuşun kanadından yaralı olduğunu fark ettiğini belirten Hacı Mahmut İçöz, "Hemen yakalayıp heybeme koydum, evime götürdüm. Eve geldiğimde ailem çok heyecanlandı kuşa oturma odamızda kasadan barınacağı bir yer yaptık. Sobanın ısısıyla kendine gelen kuş daha da canlandı, sonra yetkili kurumlara haber verdik." dedi.

Hayvanı teslim alan Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Şef'i Ertan Koyuncu ise kuşun ülke genelinde koruma altında bulunan ve gündüz yırtıcısı olarak bilinen atmaca olduğunu belirterek, tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağını söyledi.

AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri

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