Çoban desteği nedir? Çoban desteği şartları nelerdir? Çoban desteği nasıl başvuru yapılır? Çoban ve sürü desteği hakkında merak edilenler! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çoban desteklerinin 10 Nisan saat 18.00 itibarı ile hesaplara yatırılacağını ifade etti. Çoban desteği hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların sıklıkla aradığı ve sorduğu soruların yanıtlarını sizler için kaleme aldık.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü sahipleri ve çiftçilere maddi destekte bulunuluyor. Hibe edilen destek ile çiftçilerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Sürü yönetici desteği hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Sürüc yöneticisi nedir, başvuru şartları nelerdir ve nereye başvuru yapılır?

SÜRÜ YÖNETİCİSİ DESTEĞİ NEDİR?

Devletimiz tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvansektöründe çalışan ve hizmet veren sürü yöneticilerine yani çobanlara destek ödemesi yapılmaktadır. Hayvan çiftliklerinin sahibi hayvanların bakımı için sertifikalı çoban görevlendirdiği zamangörevli için devletten destekleme ödemesi alabilir.

Çoban istihdam desteği adı verilen bu sistemde hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi istihdam etmeleri karşılığında devlet tarafından yapılan hibelerdir. Ödenen paranın miktarları ve şartları tamamen Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmektedir.

ÇOBAN SÜRÜ DESTEĞİ

ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerindeküçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;

Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.

Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir

Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.

KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?

SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler

SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler

İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler

Muhtarlar,

Devlet memurları ve emekliler

18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.

ÇOBAN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çiftçi tarafından bağlı bulunduğu il veya ilçe Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne başvurması gerekir.