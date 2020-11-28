Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı
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Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı

28.11.2020 02:10 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:14
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çobanlık yapan kişinin benzinle yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu evde yangın çıktı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çobanlık yapan kişinin benzinle yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.  

Akşam saatlerinde Safranbolu Akçasu Mahallesi'nde Muharrem Akdemir'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Besicilik yapan Akdemir'in çoban olarak işe aldığı kişiye evini verdi. Akşam saatlerinde ısınmak için sobayı yakmak isteyen kişi, sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Evinin yandığını öğrenince içeri girmeye çalışan Kezban Akdemir, "Çoban getirmişler bugün bir yerden. Sobayı yakmış benzinle. Soba paralayınca yorgan tutuşmuş. Pencereden yorganları atmış bana koşarak geldi. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben geldim içeriye daldım fakat dumandan içeriye girilmiyordu.  İtfaiye haber verdik. Normalde evde biz kalıyorduk fakat çobanın kalacak yeri yok diye ona burayı verdik." dedi. 

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Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı
Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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