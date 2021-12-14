Clineca'dan özel kombinasyon tedaviler

İSTANBUL (Bültenler) - Tıpkı estetik cerrahi operasyonları gibi uzman doktor tarafından uygulanan bu tedaviler, ameliyatlı yaklaşımların aksine iyileşme süresi gerektirmiyor ve hızla sonuç veriyorlar. Ayrıca neredeyse hiçbir risk taşımıyorlar. Botoks, dolgu enjeksiyonu ve mezoterapi, en popüler medikal estetik tedavilerine örnek olarak verilebilir.

İnternette yapılan kısa bir incelemede sizin de kolayca görebileceğiniz gibi bu işlemlerin popülerliğine ve yüksek memnuniyet oranlarına rağmen tedavisinden memnun kalmayan ve aradığını bulamayan hastalar da bulunuyor. İstanbul Acıbadem'de faaliyet gösteren Clineca'ya göre bunun en temel sebebi, bu tedavilerin birçok durumda tek başına yeterli olmaması. "Bir hastanın kurtulmak istediği sorun veya ulaşmak istediği görüntü çoğu kez birçok farklı değişikliğin aynı anda gerçekleşmesini gerektiriyor." Clineca, bu sebeple, yaygın olarak görülen ihtiyaçlara ve isteklere özel kombinasyon tedaviler geliştirmiş.

Yaygın Sorunlar ve İstekler

Medikal estetik işlemlerin en sık olarak uygulandığı bölge, yüz. Sürekli göz önünde ve dikkat altında olan yüzümüz, aynı zamanda birçok sorunun en fark edilir olduğu yer. Kilo değişimleri, ilerleyen yaşın etkileri, doku sağlığı problemleri, yüzümüzde hızla ve belirgin bir şekilde izler bırakıyor. Doğal olarak bu sorunların çözümü için de toplumda çok ciddi bir talep mevcut.

Medikal estetik uygulamalarıyla çözüm aranan en yaygın yüz sorunlarından bazıları şunlardır:

- Yüz hatlarının uyumsuz olması

- Çene hattının belirsiz olması

- Çenenin geride durması

- Yüz şişmanlığı

- Yüzde hacim kaybı

- Kaş düşüklüğü

- Sarkıklık

- Göz altlarında çökme ve morluklar

- Gıdı

- Yorgun görüntü

Göz önünde bulundurulması gereken iki önemli nokta var. Birincisi, bu sorunların birçoğunun tek bir medikal estetik işlemiyle etkili bir şekilde çözülememesi. İkincisi ise, çoğu kez aynı hastada bu sorunların birçoğunun bir arada bulunuyor olması. Bu sebeple, kısmi başarı değil tam sonuç arayan hastalar için doğru yöntemlerin kombine edildiği tedavi yaklaşımları büyük önem taşıyor.

Clineca, yaygın olarak görülen sorunları çözmek için çok sayıda kombinasyon tedavi yöntemi geliştirmiş. Yukarıda bahsedilen sorunların bir kısmına sahipseniz, Golden Silhoutte, Masofix veya Umbrella Lift isimli tedavilerinden birisi, aradığınız şey olabilir.

Golden Silhoutte

Golden Silhoutte tedavisiyle, bir yandan yüzün daha orantılı ve keskin hatlara sahip olmasına yardımcı olurken diğer yandan gıdı sorununu çözebiliyoruz. Tedavi, üç medikal estetik uygulamasının bir araya gelmesinden oluşuyor: Çene Dolgusu, Jawline Dolgu ve Gıdı Eritme. Tedavi sırasında, dokularımızla tamamen uyumlu bir madde olan Hyalüronik asit içerikli dolgu enjeksiyonuyla çene ucu ileriye alınabiliyor ve çene hattı (jawline) şekillendirilebiliyor. Yeniden şekillendirilen çeneyle belirsizleşen gıdıyı daha da belirsizleştirmek için yağ eritici ve cilt sıkılaştırıcı özellikli mezoterapi uygulaması yapıyoruz. Böylece yalnızca 15 dakikada, belirgin ve düzgün hatlara sahip, altın oranlı bir yüze kavuşabiliyorsunuz.

Benzer faydalar sağlayan alternatif yöntemler, çene implantı operasyonu ve gıdı liposuctionıdır. Bu yöntemlerin ikisi de cerrahi yöntemlerdir. Golden Silhoutte tedavisinin aksine, belirli düzeyde doku hasarına ve izlere neden olurlar. Ayrıca iyileşme süreci gerektirirler. Ek olarak, çene implantı operasyonu tek başına gıdıyı ortadan kaldırmazken, gıdı liposuctionı ise tek başına yüz hatlarını şekillendirmez. Ancak elbette bunlar da etkili yöntemlerdir ve belirli durumlarda bazı hastalar için daha tercih edilir olabilirler.

Masofix

Masofix tedavisiyle, ince, uzun ve orantılı bir yüze sahip olmanıza yardımcı olarak yüz şişmanlığı sorununu hızla çözebiliyoruz. Tedavi, üç medikal estetik uygulamasının bir araya gelmesinden oluşuyor: Masseter Botoksu, Çene Dolgusu ve Kaş Botoksu. Tedavi sırasında, masseter kaslarına uygulanan botoks yüzün incelmesine yardımcı olurken, kaşlara uygulanan botoks ile kaşlar kaldırılabiliyor, Hyalüronik asit içerikli dolgu enjeksiyonuyla ise yüze daha orantılı bir görüntü kazandırılabiliyor. Böylece yüzünüzün anında inceltilip şekillendirilmesi mümkün oluyor. Tedavinin ek bir faydası ise Masseter Botoksu'nun diş sıkma sorununu karşı da etkili olması.

Benzer faydalar sağlayan alternatif yöntemler, Bişektomi operasyonu ve yağ yakıcı krem kullanımıdır. Bişektomi ameliyatlı bir yöntemdir. Masofix tedavisinin aksine belirli düzeyde doku hasarına neden olur ve iyileşme süreci gerektirir. Yağ yakıcı kremlerin etki göstermesi ise uzun zaman alır. Ayrıca bu iki yöntemin de çene ve kaşlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Yine de belirli durumlarda bazı hastalar için daha tercih edilir olabilirler.

Umbrella Lift

Umbrella Lift tedavisinin amacı, yüzü ameliyatsız bir şekilde kaldırıp sarkıklıkları gidermek, dinamik bir ifade kazandırmaktır. Tedavi, beş medikal estetik uygulamasının bir araya gelmesinden oluşuyor: Elmacık Dolgusu, Orta Yüz Dolgusu, Göz Altı Dolgusu, Jawline Dolgu ve Kaş Botoksu. Bu kombinasyon tedavisi, kilo verme sonrasında yüzde oluşan sarkmaları ortadan kaldırmakta, elmacık kemiği bölgesine hacim ve şekil vermekte, yüze gençliğin sırrı olan üçgen görünüm kazandırmakta, göz altındaki çökme ve morlukları ortadan kaldırmakta, çene hattını şekillendirmekte ve kaşları kaldırmakta etkilidir.

Yüz germe operasyonu, benzer faydalar sağlayan bir yöntemdir. Ancak ameliyatlı bir tedavidir. Umbrella Lift tedavisinin aksine belirli düzeyde doku hasarına neden olur ve iyileşme süreci gerektirir. Bununla birlikte, etkili bir yöntemdir. Yüzündeki sarkıklık sorunu çok ileri düzeyde olan ve ameliyat geçirmesinden sorun olmayan hastalar için tercih edilir olabilir.

Clineca Hakkında

İstanbul Acıbadem'de, Akasya AVM'de faaliyet gösteren Clineca, geleneksel dermatoloji tedavileri ve medikal estetik uygulamalarını büyük bir titizlikle sunmanın yanı sıra yaygın görülen spesifik sorunlar için özel kombinasyon tedavi yaklaşımları geliştiren ve kendi kozmetik ürünleri olan yenilikçi bir medikal estetik kliniği. İstanbullu hastalara olduğu kadar yurt dışından gelen çok sayıda hastaya da hizmet vermektedir. Tam donanımlı kliniği, dermatoloji uzmanı doktorları ve tecrübeli ekibiyle kişiye özel tedavi yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, Clineca'nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://clineca.com/tr/

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