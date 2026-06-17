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Bolu'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

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Bolu Mengen’de Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde yaşanan göçük faciasında 1 işçi hayatını kaybetti. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Maden ocağında arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Sabah saatlerinde Bolu’nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çalışan işçilerden Muhammet Özkul’un cansız bedenine ulaşılan kazada, göçük altında kalan diğer bölgelerde ekipler yoğun arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, işçilerin çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahale çalışmaları sonucunda maden işçisi Muhammet Özkul’un cansız bedenine ulaşıldı.Ekiplerin göçük altında kalan diğer alanlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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