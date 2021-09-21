CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te genel müdürlüğe Fahrettin Tunç getirildi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te genel müdürlük görevine Fahrettin Tunç getirildi.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta görevli tedarik şirketi (GTŞ) olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te genel müdürlük görevine, sektörde 24 yıllık tecrübeye sahip olan Fahrettin Tunç atandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Tunç, 1997 yılında TEDAŞ Sinop Müessese Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başladı.

Tunç, 2000-2005 yıllarında TEDAŞ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda teknik şef olarak çalıştı.

2005 yılında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'de Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne atanan Tunç, 2011 yılında kamudan ayrılarak özel sektöre geçti.

YEPAŞ Perakende Hizmetleri Koordinatörlüğü görevinde bulunan Tunç, 2018'den bu yana da Aras Elektrik Perakende Satış AŞ'de genel müdür olarak görev yapıyordu.