Cizre'ye Doğalgaz Müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesine müjdesi verilen doğalgaz şebekesinin döşenmesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan talimatları ile başlatılan çalışmalar kapsamında şehir içi toplam hat uzunluğu yaklaşık 280 kilometre doğalgaz döşemesi işi maliyetinin 7 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi. 2018 yılında başlayacak olan çalışmalar ile ilgili doğalgaz şebekesini döşeyecek yetkililer Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a bilgi verdi. Arıcan, doğalgaz döşenmesi ile ilgili protokolü imzalayarak ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞIRNAK