Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

29.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:41
Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç tarafından Cudi Mahallesinde yaptırılan Basra Taziye Evi dualar eşliğinde açıldı.

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç tarafından Cudi Mahallesinde yaptırılan Basra Taziye Evi dualar eşliğinde açıldı.

Cudi Mahallesinde bulunan taziye evi açılış törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, imamlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminden öncekısa bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı TSO Başkanı Salih Sevinç'e teşekkür ederek görevinde başarı dileklerinde bulundu. Kaymakam Sinanoğlu, ayrıca Başkan Sevinç'in geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı ve yapacağı özel hastane projesinin bölge için çok önemli olduğunu dile getirerek bu konuda da kendisini tebrik etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Salih Sevinç ise açılışa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Bu mutluluğu bizlere bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun, Rabbim ömrümüzün kalan kısmında da böyle güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah. Basra Taziye Evimizin Cudi Mahallesi sakinlerine ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından taziye evi dualarla açıldı. - ŞIRNAK

Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı
Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı
Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı
Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Güven Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı | Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:44:23. #1.15#
title