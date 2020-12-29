Cizre TSO Başkanı Sevinç tarafından yapılan taziye evi dualarla açıldı

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç tarafından Cudi Mahallesinde yaptırılan Basra Taziye Evi dualar eşliğinde açıldı.

Cudi Mahallesinde bulunan taziye evi açılış törenine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri, imamlar ve mahalle sakinleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminden öncekısa bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı TSO Başkanı Salih Sevinç'e teşekkür ederek görevinde başarı dileklerinde bulundu. Kaymakam Sinanoğlu, ayrıca Başkan Sevinç'in geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı ve yapacağı özel hastane projesinin bölge için çok önemli olduğunu dile getirerek bu konuda da kendisini tebrik etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Salih Sevinç ise açılışa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Bu mutluluğu bizlere bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun, Rabbim ömrümüzün kalan kısmında da böyle güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah. Basra Taziye Evimizin Cudi Mahallesi sakinlerine ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından taziye evi dualarla açıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı