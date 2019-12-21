Cizre Kuyumcular Derneği yönetimi, üyeleriyle buluştu

21.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:58

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kuyumcular Derneği'nin yeni yönetimi, üyeleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Cizre'de yapılan seçimle yeniden başkan olan Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı Ali İhsan Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Öğretmen Evi Akşam ve Sanat Okulu'nda düzenlenen programda üyelerle bir araya geldi. Seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetim, üyelerle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inandığı programın, yönetim ve üyeler arasında tanışma ve kaynaşmaya da vesile olduğunu ifade etti. Güneş esnaf arasında fiyatların sabit tutulması hakkında tembih de bulunarak, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.



Dernek üyelerinin tamamının katılım sağladığı gecede Başkan İhsan Güneş ve yönetim kurulu tarafından üyelere plaket takdim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA