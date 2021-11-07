Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi - Haberler
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Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, katıldığı müsabakalarda başarı sağlayan sporcularla görüştü.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, katıldığı müsabakalarda başarı sağlayan sporcularla görüştü.

Kaymakam Tunç, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurselen Yalgettekin ile Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3. olan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Nurselen Yalgettekin, Gençler Boks Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü olan Serhat Diri ile antrenörleri Zahit Sevinik, Cudi Çelik ve Rıdvan Budak'ı makamında ağırladı.

Cizreli sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Tunç, başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Tunç, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç, şampiyon sporcularla bir araya geldi

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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