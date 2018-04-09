Cizre'de Minik Öğrencilerden Emniyete Ziyaret

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler Polis Haftası kapsamında Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ı makamında ziyaret ettikten sonra Bayraktepe mevkisinde polislerle birlikte fidan dikip, polis araçlarını yakından görme fırsatını buldu. Minik öğrencileri kapıda karşılan Yıldız, öğrencilerle yakından ilgilenip öğrencilerin merak edip sorduğu soruları tek tek yanıtladı. MOBESE'den okullarını gören öğrenciler hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ın ve emniyet yetkililerinin yakın ilgisini gören minik öğrenciler sevinç içerisinde Polis Haftasını kutladılar. Minik öğrenciler yanlarında getirdikleri hediyeleri Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve diğer emniyet yetkililerine verdiler.

Öğrenciler, daha sonra, Emniyet Müdürlüğünün üst bölgesinde bulunan Bayrak Tepe mevkisinde polis ağabeyleri ile beraber fidan dikip, can suyu verdi. Fidan dikiminden sonra öğrenciler kek ve meyve suyu ikram edildi. Polis araçlarını da yakından inceleyen öğrenciler, TOMA'dan boş alana su sıkmanın keyfini yaşadı. - ŞIRNAK