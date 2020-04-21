Cizre'de Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi Hastane tabelası Hastanenin dış görüntüsü Bebeği uğurlamak için bekleyen sağlık çalışanları Bebek ve annesinin hastaneden çıkışı Sağlık çalışanlarının alkışları Başhekimin Anne Perihan Oğuş ile konuşması Bebek ve annesinin alkışlar eşliğinde gitmesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip...

Hastane tabelası Hastanenin dış görüntüsü Bebeği uğurlamak için bekleyen sağlık çalışanları Bebek ve annesinin hastaneden çıkışı Sağlık çalışanlarının alkışları Başhekimin Anne Perihan Oğuş ile konuşması Bebek ve annesinin alkışlar eşliğinde gitmesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 11 aylık Özgür bebek annesinin kucağında, alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde,koronavirüs tedavisi tamamlanan 11 Aylık Özgür Bebek,Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından annesinin kucağında alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Kaynak: AA