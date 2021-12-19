Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı - Haberler
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Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Yerel

-Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerin de bulunan insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

ŞIRNAK (İHA) - -Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

ŞIRNAK - Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerin de bulunan insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerin de bulunan insani yardım organizasyonunun durağı Cizre oldu. Daha önce tespit edilen 54 aileye gıda ve un yardımı yapıldı. Yardım kuruluşu Genel Başkanı Cahit Ataş, Ankara, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Batman'da yürütülen yardım faaliyetlerinin ardından Şırnak'a geldiklerini ve burada yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Ataş, bölge de yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

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İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

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