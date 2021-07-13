Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor
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Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor

İhlas Haber Ajansı / Recep Baysal - Haberler | Kültür Sanat

Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor Gedizli ressam Halil Avcı, duvar ve trafolara çizdiği resimlerle ilçeyi güzelleştiriyor Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Halil Avcı, resim yeteneği ve bilgisiyle şehre değer katıyor.

Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor

Gedizli ressam Halil Avcı, duvar ve trafolara çizdiği resimlerle ilçeyi güzelleştiriyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Halil Avcı, resim yeteneği ve bilgisiyle şehre değer katıyor. Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 55 yaşındaki Avcı, duvar ve trafolara çizdiği yağlı boya resimlerle ilçeyi güzelleştiriyor.

20 yıl boyunca Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde dokuma ustası olarak çalıştıktan sonra İŞ-KUR vasıtasıyla Gediz Belediyesi'nde işe başlayan Ressam Halil Avcı, park, bahçe ve peyzaj işlerinin yanı sıra ahşap işlerinde de yeteneğini sergiliyor. Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan projeleri hayata geçiren ressam Halil Avcı, bu kapsamda gerekli desteği aldıktan sonra Gediz'in sokak ve caddelerindeki duvarlara resimler çiziyor. Şehrin kültürünü yansıtan ve Gediz ile bütünleşmiş karakterlerin yanı sıra Murat Dağı çizimlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca birçok park ve bahçede peyzaj çalışması yapan ressam Avcı, son olarak Dayınlar Mahallesi'nde belediye imkanları ile yapılan 'Macera parkı' ahşap çalışmalarını gerçekleştirdi.

Resim yapmaktan büyük keyif aldığını ve bu konuda herhangi bir eğitim almadığını ifade eden Halil Avcı, "Belediyemizin katkılarıyla Gediz'in farklı mahalle ve köylerinde 5 bin 200 metrekare resim çalışması yaptım. Heykel çalışmalarım, ahşap çalışmalarım oldu. Elimden geldiği kadar Gediz'i güzelleştirmeye çalışıyorum. Bu konuda Gediz halkından da olumlu tepkiler alıyoruz. Yapılan resimler vatandaşlarımızın hoşuna gidiyor" dedi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın her zaman destek verdiğini söyleyen Ressam Halil Avcı, "Pandemi döneminde başkanımızla oturup konuştuk. Parklarımızı kendi imkanlarımızla, maliyetleri düşürerek kendimiz yapalım dedik. Toplam beş adet park yaptık. Bu şekilde belediyemizin parası yine belediyemize kaldı. Sıfır malzeme çok fazla kullanmadık. Atıl malzemelerden yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor
Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor
Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor
Çizdiği resimlerle şehre renk katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Baysal

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