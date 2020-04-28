Çivril'de 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü
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Çivril'de 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı Çivril ilçesinin Çıtak mahallesini sıcak asfalta buluşturdu.

Çivril'de 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü
28.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:13

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı Çivril ilçesinin Çıtak mahallesini sıcak asfalta buluşturdu. Mahalleye 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezi ile birlikte ilçelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DESKİ) Genel Müdürlüğünün bir süre önce Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'nde 62 bin 500 metre içme suyu hattı, 67 bin metre kanalizasyon ve 7 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşeyerek tamamladığı alt yapı çalışmasının ardından üst yapısını da bitirildi.

Çıtak Mahallesi'ne 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı alt yapısı tamamlanan Çıtak Mahallesi'ni sıcak asfaltla buluşturdu. Çalışma ile Çıtak Mahallesi'ne 6 bin 300 ton sıcak asfalt döküldü. Alt ve üst yapısı tamamlanarak modern bir görünüme kavuşan Çıtak Mahallesi sakinleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

"Çıtak Mahallesine modern bir alt ve üst yapıya kavuştu"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 19 ilçe ve 622 mahallesinde yatırım yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Çıtak Mahallemiz modern bir alt ve üst yapıya kavuştu. Şükürler olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızla beraber, hep birlikte başarıyoruz. Şehrimize yatırım yapmaya, güzellikler getirmeye, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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