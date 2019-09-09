Çirkin Kral'ın 35. ölüm yıl dönümü! Yılmaz Güney kimdir, nereli?

09.09.2019 06:00

Yılmaz Güney, sinemada fırtınalar estirse de politik olarak da dönemin önemli isimlerindendi. 1 Nisan 1937 tarihinde Adana'da doğan başarılı oyuncu, Isparta Cezaevinde yattığı sırada firar ederek Fransa'ya kaçtı. Yılmaz Güney filmleri, şiirleri, siyasi hayatı…

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Yüreğir, Adana'da dünyaya geldi. Babası Siverekli, annesi ise Vartolu olan Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür. 1937 yılında, köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Adana'da bir süre Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi olarak çalışan usta oyuncu, üniversite okumak için İstanbul'a giderek burada Atıf Yılmaz ile tanışır. Bu süreçte bir yandan da hikâyeler yazıyordu. Daha sonra Atıf Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başladı.

ATIF YILMAZ İLE TANIŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Yılmaz Güney, 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı ''Bu Vatanın Çocukları'' ve ''Alageyik'' filmlerinin hem senaryosunu yazdı hem de filmlerde yer aldı. ''Karacaoğlan'ın Karasevdası''nda da yönetmen yardımcılığı yaptı. Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilere öyküler yazan başarılı senarist, bir öyküsünde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanarak 1961 yılında bir buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

İki yıl sonra tekrar sinemaya devam eden Yılmaz Güney, o dönemde macera filmleri çekti. Bu dönemde Çirkin Kral lakabını aldı. En önemli filmi ise Lütfü Akad'ın yönettiği ve kendisinin yazdığı bir film olan Hudutların Kanunu'dur.

İLÇE YARGICININ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANDI

Yılmaz Güney, 1971 yılında Mahir Çayan ve diğer Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi üyelerini sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapse ve sürgüne mahkûm edildi. Yılmaz, hapis hayatı boyunca kaleme aldığı çalışmalarını, çıkarmaya başladığı Güney dergisinde yayınladı. 1974'te cezaevinden çıktı ve ''Arkadaş'' filmini çekti. Yine aynı yıl ''Endişe'' adlı filmi çekerken Yumurtalık'ta ilçe yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı ve 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevinden yurtdışına firar etti.

HAPİSTEN FİRAR EDEREK FRANSA'DA YAŞAMAYA BAŞLADI

Hapse girmeden önce çekmiş olduğu Şeytanın Oğlu filminde de kendi firar hikayesi gibi bir senaryo ele almıştır. Bir günlük izin ile hapisten çıkan Güney, Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bağlı Meis adasına, oradan da İsviçre'ye kaçtı. Ardından Fransa'ya geçerek ve yaşamını burada idame ettirir.

''YOL'' FİLMİYLE CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI

Zeki Ökten tarafından çekilen ''Sürü'' ve Şerif Gören tarafından çekilen ''Yol'' filmleri büyük ilgi gördü.Yol'un kurgusunu tekrar yaptı ve Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Fransa'da çektiği ''Duvar'' filmi onun son filmi oldu.

Çirkin Kral, 1967 yılında oyuncu Nebahat Çehre ile evlense de 1968'de çift boşanır. Sonrasında Yılmaz Güney, 1970 yılında da Fatoş Güney ile evlenir ve bu birliktelikten Yılmaz adında bir oğulları oldu. 1966 yılında da Can Ünal'dan da Elif adında bir kızı dünyaya geldi.

Güney, mide kanseri nedeniyle 9 Eylül 1984'te Paris'te yaşamını yitirdi. Mezarı ise Paris'teki Père Lachaise Mezarlığı'nda 62. kısımda bulunmaktadır.