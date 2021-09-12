Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

Siyah maskesinin yanı sıra, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah eldiven giyen Kim, yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.

180 DERECELİK DÖNÜŞ

Her fırsatta çıplak poz paylaşmayı sevdiğini ve ölene kadar da bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kim'in yeni tarzı, hayranları arasında 180 derecelik geri dönüş olarak algılandı. Kardashian'ın bazı hayranları ise ünlü ismin kıyafetini ürkütücü buldu.

KANYE WEST İLE BARIŞACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Geçen yıl şubat ayında Kanye West'e boşanma davası açan Kim'in, kocası ile tekrar barışmaya açık olduğu iddia ediliyor.

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