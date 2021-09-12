Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

New York moda haftası için kardeşleri Kylie Jenner ve Kourtney Kardashian ile New York'ta bulunan Kim Kardashian, kaldığı Ritz Carlton oteline girerken yüzünü tamamen kapatan siyah deri maske ile görüntülendi. Yıldız ismin tepeden tırnağa kadar her yerinin kapalı olması görenleri şaşırttı.

Siyah maskesinin yanı sıra, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah eldiven giyen Kim, yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.

180 DERECELİK DÖNÜŞ

Her fırsatta çıplak poz paylaşmayı sevdiğini ve ölene kadar da bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kim'in yeni tarzı, hayranları arasında 180 derecelik geri dönüş olarak algılandı. Kardashian'ın bazı hayranları ise ünlü ismin kıyafetini ürkütücü buldu.

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

KANYE WEST İLE BARIŞACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Geçen yıl şubat ayında Kanye West'e boşanma davası açan Kim'in, kocası ile tekrar barışmaya açık olduğu iddia ediliyor.

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Yorumlar (1)
Ahmet Adıyaman:Allah akıl fikir versin.
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Yıldız Tilbe
Spor Mustafa Denizli Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Süleyman Soylu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:23:08. #1.12#