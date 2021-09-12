Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
New York moda haftası için kardeşleri Kylie Jenner ve Kourtney Kardashian ile New York'ta bulunan Kim Kardashian, kaldığı Ritz Carlton oteline girerken yüzünü tamamen kapatan siyah deri maske ile görüntülendi. Yıldız ismin tepeden tırnağa kadar her yerinin kapalı olması görenleri şaşırttı.
Siyah maskesinin yanı sıra, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah eldiven giyen Kim, yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.
180 DERECELİK DÖNÜŞ
Her fırsatta çıplak poz paylaşmayı sevdiğini ve ölene kadar da bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kim'in yeni tarzı, hayranları arasında 180 derecelik geri dönüş olarak algılandı. Kardashian'ın bazı hayranları ise ünlü ismin kıyafetini ürkütücü buldu.
KANYE WEST İLE BARIŞACAĞI İDDİA EDİLİYOR
Geçen yıl şubat ayında Kanye West'e boşanma davası açan Kim'in, kocası ile tekrar barışmaya açık olduğu iddia ediliyor.
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