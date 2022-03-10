Çırağan Caddesi'ndeki kanserli 112 çınar kesildi

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi kansere yakalandıkları gerekçesiyle köklerinden kesildi. Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart astı. 150-200 yıllık ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Aydın Çetinkaya, ağaçların yerine yenilerinin dikildiğini belirtti. Hastalıklı toprağın dahi değiştirildiğine değinen Çetinkaya, ağaçların kesilmediği takdirde diğer çınarlara da hastalık sıçrayacağını dile getirdi.

"YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KESİLME KARARI ALINDI"