Cips çalan karga böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cips çalan karga böyle yakalandı

06.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:44
Cips çalan karga böyle yakalandı

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen kargaların bir iş yerinin önündeki tezgahtan cips aşırmaları kameralara yansıdı.

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının fırsat bilen kargaların bir iş yerinin önündeki tezgahtan cips aşırmaları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan kuruyemişçi gördüğü manzara ile şaşkınlık yaşadı. Bayram Ali Kahraman iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerinden gelen sesi fark etti. Bir karganın stanttan cips alarak götürdüğünü fark eden Kahraman, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde karganın stanttan gagası ile aldığı cips paketini delerek açtığı anlar yer aldı. Kahraman, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı cips reyonundan gelen sesle durumdan haberdar odluğunu ifade ederek, "Kargaların cips alarak götürmeye çalıştığını gördüm. Cips paketini patlatarak içindeki cipsi yemeye başladı. Diğer kargalar da yedi ben de bu ilginç anları görüntüledim" dedi.

Diğer iş yerinde de başına böyle bir durum geldiğini belirten Kahraman, "Onların rızkını rabbim veriyor. Yapacak bir şey yok. O anlar ilginç geldi bana" diye konuştu. - TOKAT

Cips çalan karga böyle yakalandı
Cips çalan karga böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı
Park halindeki otomobilden para ve altın çalan zanlılar yakalandı
Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
Tuzla'da dükkan önündeki süpürgeyi böyle çaldı
Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı
Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Onur Ünlü Sezen Aksu Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cips çalan karga böyle yakalandı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 15:16:12. #1.14#
title