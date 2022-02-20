'Çıplak garson' olarak tanınan kadın bir gecede aldığı en yüksek bahşişi paylaştı, ortalık yıkıldı

İngiltere ve Amerika'da geniş bir çevre tarafından kadın garsonların giydiği kıyafet yüzünden tanınan restoranda çalışan Jade Amber, bir gecede kazandığı en yüksek bahşişi açıklayarak şaşkınlık yarattı.

"900 DOLARA KADAR KAZANDIĞIM OLDU"

Hareketli bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığını belirten garson Jade Amber, "Daha kötü günler de oldu elbette. Ancak hareketli ve iyi olarak adlandırdığımız bir günde 900 dolara kadar bahşiş aldığım oldu. Bu tamamen müşterilere bağlı" dedi.

"NORMAL BİR GÜNDE 50 DOLAR İLE 100 DOLAR ARASI ALIYORUZ"

Daha sakin bir günde kazandığı bahşişi açıklayan Amber, "Normal bir günde ise 50 dolardan 100 dolara kadar bahşiş aldığımız oluyor. Bazı günler iş olmadığı için eve gönderildiğimiz de oldu. Ama bu tarz günler nadir oluyor" ifadelerini kullandı.