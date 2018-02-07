Müşteri Çekmek İçin Çıplak Garson Kullanan Cafe Sahibi Tutuklandı

Tayland'ın Chonburi şehrinde bir cafe sahibi müşterilerine çıplak bir şekilde servis yapan garsonlar sebebiyle tutuklandı. Cafe patronu 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

"YARDIMCI OLMAK İSTEMİŞTİK"

22 yaşındaki Arisa Suwannawong, 21 yaşındaki Minggomut Kongsawas isimli iki model, cafe sahibine yardımcı olmak istediklerini, onun hapis cezasına çarptırılmasına çok üzüldüklerini söyledi.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Sattahip polis istasyonundan polis komutanı Thanachai Usakit yaptığı açıklamada, cafe sahibinin sadece yeni açılan cafesini tanıtmak istediğini söylediğini ve bu durum suç olduğunu bilmediğini aktardığını açıkladı.

MÜSTEHCENLİKTEN DOLAYI CEZA ALACAK

Modeller tamamen çıplak olmadığı için sorun yaşayacağını düşünmeyen cafe sahibi, müstehcenlik sebebiyle üç ile beş yıl arası hapis cezasına ya da 2.255 sterlinlik para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bazı müşterilerin de durumdan rahatsız olarak cafeyi şikayet ettikleri öğrenildi.

Arisa, fotoğraflar için özür diledi ve sadece yardım etmek istediğini, karşılığında para almadığını ve bunu tamamen iyilik için yaptığını söyledi.