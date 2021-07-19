Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
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Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen ve iki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen ve iki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İslahiye merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Nazmi Cem K. yönetimindeki 34 DGA 299 plakalı Dacia marka cip ile Vahit D. yönetimindeki 38 KN 469 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin arka kısmında bulunan çocuklardan Züleyha (9) ve Gülnur D. (11) yaralandı. 12 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine sevk edilen çocukların tedavileri devam ederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Cip ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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