Cioman - Zorda sözleri! 'Zorda' şarkı sözleri nelerdir?
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Cioman - Zorda sözleri! 'Zorda' şarkı sözleri nelerdir?

Cioman - Zorda sözleri! 'Zorda' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cioman'ın yeni şarkısı 'Zorda' 20 Ağustos gününde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 680 bin izlenme ve 38 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cioman - Zorda şarkısı sözleri nelerdir? Zorda şarkı sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...

Cioman - Zorda şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİOMAN - ZORDA SÖZLERİ

Yarınlarıma bak sen yoksun ama

İstemem üzülüp açıpta şarkılara

Kapanmadı yara git onunla yaşa

Ne gelirse başa yaşanır acılar Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kırıldım onlara kötü konuşuyorlar

Arama boş yere beni oyalıyorlar

Unutmak için kafamızı dağıtıyorlar

Yoruldum 3 kuruşluk aşklardan

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kapılar kapandı üstüme

Hala yangına düştüme

Neler verdim dön diye

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kapılar kapandı üstüme

Hala yangına düştüme

Neler verdim dön diye

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zorda bu sefer gönlüm hep

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamamonla

Haber Yorumları
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