Cioman - Zorda sözleri! 'Zorda' şarkı sözleri nelerdir?

Cioman'ın yeni şarkısı 'Zorda' 20 Ağustos gününde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 680 bin izlenme ve 38 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cioman - Zorda şarkısı sözleri nelerdir? Zorda şarkı sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...

Cioman - Zorda şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİOMAN - ZORDA SÖZLERİ

Yarınlarıma bak sen yoksun ama

İstemem üzülüp açıpta şarkılara

Kapanmadı yara git onunla yaşa

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Kırıldım onlara kötü konuşuyorlar

Arama boş yere beni oyalıyorlar

Unutmak için kafamızı dağıtıyorlar

Yoruldum 3 kuruşluk aşklardan

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Kapılar kapandı üstüme

Hala yangına düştüme

Neler verdim dön diye

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Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kapılar kapandı üstüme

Hala yangına düştüme

Neler verdim dön diye

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla

*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zorda bu sefer gönlüm hep

Kaldı aklıma zalimi olmaz

Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamamonla