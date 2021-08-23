Cioman - Zorda sözleri! 'Zorda' şarkı sözleri nelerdir?
Cioman'ın yeni şarkısı 'Zorda' 20 Ağustos gününde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 680 bin izlenme ve 38 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cioman - Zorda şarkısı sözleri nelerdir? Zorda şarkı sözleri nedir? İşte şarkı sözleri...
Cioman - Zorda şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CİOMAN - ZORDA SÖZLERİ
Yarınlarıma bak sen yoksun ama
İstemem üzülüp açıpta şarkılara
Kapanmadı yara git onunla yaşa
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Kırıldım onlara kötü konuşuyorlar
Arama boş yere beni oyalıyorlar
Unutmak için kafamızı dağıtıyorlar
Yoruldum 3 kuruşluk aşklardan
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Kapılar kapandı üstüme
Hala yangına düştüme
Neler verdim dön diye
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Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda
Kaldı aklıma zalimi olmaz
Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla
*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Zorda bu sefer gönlüm hep onda
Kaldı aklıma zalimi olmaz
Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla
*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Kapılar kapandı üstüme
Hala yangına düştüme
Neler verdim dön diye
*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Ama zorda bu sefer gönlüm hep onda
Kaldı aklıma zalimi olmaz
Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamam onla
*** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Zorda bu sefer gönlüm hep
Kaldı aklıma zalimi olmaz
Yorma adımlarım tükenir tükenip koşamamonla